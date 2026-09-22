CHP Milletvekili Öztunç, Şimşek'e Hamza Yıldız'ın Grup Başkanı atamasını sordu

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına Hamza Yıldız'ın Grup Başkanı olarak atanması ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, "Bakanlığınız, 'Devlette yükselmenin yolu liyakatten mi, yoksa makama yakınlıktan mı geçmektedir' sorusuna açık ve somut bir yanıt verecek midir" diye sordu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında son dönemde gerçekleştirilen bazı atamalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Öztunç, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Gelir İdaresi Başkanlığı, milyonlarca yurttaşın ve yüz binlerce işletmenin vergi işlemlerini yürüten, kamu gelirlerinin toplanmasında hayati sorumluluk taşıyan bir kurumdur. Böylesine kritik bir kurumda yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda liyakat ve objektif kriterlerin esas alınması, kamu hizmetinin niteliği açısından zorunluluktur. Ancak kurum içerisinde gerçekleştirildiği ifade edilen bazı atamalar, bu temel ilkelerin ne ölçüde gözetildiği konusunda ciddi kuşkular doğurmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı döneminde kendisinin hizmetli ve şoförlüğünü yaptığı belirtilen, 'Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni' unvanındaki Hamza Yıldız'ın Gelir İdaresi Başkanlığında 'Grup Başkanı' olarak atanması, kamuoyunda ve kurum çalışanları arasında tartışmalara yol açmıştır. Buradaki temel mesele, herhangi bir kamu görevlisinin kişisel olarak hedef alınması değil; bir kişinin geçmişte üst düzey bir yöneticinin hizmetinde bulunmasının, daha sonra aynı kurumda çok daha üst bir yönetim görevine atanmasında etkili olup olmadığı ve atama kriterlerinin ne olduğudur. Daha da önemlisi, söz konusu atamanın kurumun mevcut kariyer ve hiyerarşi yapısıyla nasıl bağdaştırıldığı açıklanmalıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığında 81 il defterdarı, yaklaşık 150 grup müdürü, yaklaşık 500 vergi dairesi müdürü ve yaklaşık 2 bin 500 vergi dairesi müdür yardımcısı bulunduğu; bu yöneticilerin önemli bir bölümünün kurum içerisinde uzun yıllar görev yapan kariyer meslek ve idari personel arasından geldiği bilinmektedir. Buna karşın, 'masa memuru' statüsündeki Gelir Uzmanı kadrosunda bulunan kişilerin, kendilerinden çok daha geniş yetki ve sorumluluğa sahip yöneticilerin üzerinde konumlandırıldığı, geçmiş yıllarda da çok sayıda Gelir Uzmanının 'Grup Başkanı' gibi üst yönetim görevlerine getirildiği yönündeki iddialar, kurumun personel rejiminin sorgulanmasını zorunlu kılmaktadır.

"BİR KAMU KURUMUNDA YÖNETİCİLİK MAKANLARI KİŞİYE GÖRE ŞEKİLLENDİRİLEMEZ"

Örneğin emrinde yüzlerce personel bulunan bir İl Defterdarının, kendisinden daha alt bir kariyer ve görev hiyerarşisinde bulunan bir personelin 'Grup Başkanı' sıfatıyla göndereceği yazışmaları almak ve gereğini yapmak durumunda bırakılması, kurum içerisindeki görev, yetki ve sorumluluk zincirinin ne ölçüde rasyonel olduğu konusunda ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Bir kamu kurumunda yöneticilik makamları kişiye göre şekillendirilemez. Kadro ve makamlar, kişilere göre değil; görev tanımlarına, liyakate, deneyime ve objektif kriterlere göre belirlenmelidir.

'Ben yaptım oldu' anlayışıyla yapılan atamalar, yalnızca kurumun yönetim yapısını değil, yıllarca emek vererek kariyer basamaklarında yükselmeyi bekleyen binlerce kamu çalışanının adalet duygusunu da zedelemektedir. Kurum çalışanlarının yıllarca sınavlara girerek, görevde yükselme süreçlerinden geçerek ve mesleki deneyim kazanarak ulaşmaya çalıştıkları makamlara hangi kriterlerle atama yapıldığı açıklanmalıdır."

"HAMZA YILDIZ'IN GRUP BAŞKANI OLARAK ATANMASINDA HANGİ LİYAKAT KRİTERLERİ ESAS ALINMIŞTIR"

Öztunç'un önergesinde yer alan sorular ise şöyle:

"?Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde son 10 yılda Grup Başkanı, Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü ve benzeri yönetici kadrolarına yapılan tüm atamalar hangi kriterlere göre gerçekleştirilmiştir? Son 10 yılda Gelir Uzmanı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya benzeri alt unvanlardan doğrudan Grup Başkanı veya eşdeğer üst düzey yönetici kadrolarına atanan kaç kişi bulunmaktadır? Bu kişilerin isimleri, önceki unvanları, atama tarihleri ve yeni görevleri nelerdir? Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı döneminde hizmetli ve şoförlüğünü yaptığı belirtilen Hamza Yıldız'ın daha sonra Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanı olarak atanması doğru mudur?

"HAMZA YILDIZ, GÖREVDE YÜKSELME VEYA UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ TUTULDU MU"

?Hamza Yıldız'ın Grup Başkanı olarak atanmasında hangi eğitim, mesleki deneyim, sınav, kariyer ve liyakat kriterleri esas alınmıştır? Hamza Yıldız'ın söz konusu göreve atanması için görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmuş mudur? Tutulmadıysa bunun hukuki ve idari gerekçesi nedir? Gelir İdaresi Başkanlığında geçmişte de benzer şekilde, Gelir Uzmanı veya daha alt unvanlarda görev yapan personelin doğrudan Grup Başkanı olarak atandığı doğru mudur? Doğruysa son 10 yılda kaç kişi bu şekilde atanmıştır?

Grup Başkanı olarak atanan kişilerin, kendilerinden daha üst görev ve sorumluluk taşıyan İl Defterdarları, Grup Müdürleri, Vergi Dairesi Müdürleri ve Müdür Yardımcıları üzerinde hangi yetkiyi kullanmasının öngörüldüğü açıkça belirlenmiş midir? Bir İl Defterdarının, daha önce kendisinden daha alt unvanda bulunan bir personelin Grup Başkanı sıfatıyla gönderdiği yazıyı 'rica ederim' ibaresiyle almak veya gereğini yapmak zorunda kalması, Bakanlığınızca kurumsal hiyerarşi ve kamu yönetimi ilkeleri açısından uygun görülmekte midir? Gelir İdaresi Başkanlığında yönetici kadrolarına atamalarda liyakat, kıdem, sınav, mesleki deneyim ve kariyer basamaklarının ağırlığı nedir? Bu kriterlerin her biri için puanlama veya objektif değerlendirme sistemi uygulanmakta mıdır?

Son 10 yılda Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde yapılan yönetici atamalarında akrabalık, hemşehrilik, kişisel yakınlık, özel kalem, makam şoförlüğü veya yöneticinin önceki görev yerindeki kişisel ilişkilerinin herhangi bir rol oynayıp oynamadığını tespit etmek amacıyla bir inceleme yapılmış mıdır? Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde yönetici kadrolarına yapılan atamalarla ilgili olarak son 10 yılda kaç idari inceleme, soruşturma veya denetim gerçekleştirilmiştir? Bunların sonuçları nelerdir? Bakanlığınız, 'Devlette yükselmenin yolu liyakatten mi, yoksa makama yakınlıktan mı geçmektedir' sorusuna açık ve somut bir yanıt verecek midir?"

Kaynak: ANKA