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Nevşehir'de yabancı kadınlara para karşılığı muayene iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

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Nevşehir'de geçici kimlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı muayene ve ameliyat yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla, 4'ü ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nevşehir'de geçici kimlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu kadınları para karşılığı muayene ve ameliyat ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli kadın doğum uzmanı Y.S'nin geçici kimlik belgesi bulunmadığı için sağlık hizmeti alamayan yabancı uyruklu kadınlara para karşılığında muayene ettiği, doğum yaptırdığı ve estetik operasyon gerçekleştirdiği iddiasıyla çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, doktor, aracı ve hizmet alanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, doktor Y.S, aracılık yapan yabancı uyruklu C.M. ve para karşılığı estetik operasyon yaptıran Ö.K. ile 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.S, C.M. ile Ö.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 zanlı ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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