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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama Haber Videosunu İzle
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama
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Milli Eğitim Bakanlığı, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki lise yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından kapsamlı tahkikat başlatıldığını ve 3 Bakanlık müfettişinin Manisa'ya gönderildiğini açıkladı. Olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek çalışmaları başlatılırken, okulda bugün eğitime ara verildi.

  • Milli Eğitim Bakanlığı, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili kapsamlı tahkikat başlatıldığını duyurdu.
  • Olayla ilgili Manisa'daki il müfettişlerinin yürüttüğü tahkikata ek olarak 3 Bakanlık müfettişi görevlendirilerek Manisa'ya gönderildi.
  • İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 22 Eylül 2026 Salı günü eğitim öğretime ara verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, olayla ilgili kapsamlı tahkikat başlatıldığını, 3 Bakanlık müfettişinin Manisa'ya gönderildiğini ve okulda bugün eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

MEB'DEN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, 22 Eylül 2026 Salı günü sabah saatlerinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlık, yaşanan olayın eğitim camiasını ve kamuoyunu derinden üzdüğünü belirterek saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri, sağlık görevlileri ve ilgili tüm devlet birimlerinin harekete geçtiğini bildirdi.

KAPSAMLI TAHKİKAT BAŞLATILDI

MEB, okulun dışında meydana gelen olayın ardından sürecin Bakanlık tarafından yakından takip edildiğini açıkladı.

Gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından koordineli şekilde yürütüldüğünü belirten Bakanlık, olayla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatıldığını duyurdu.

3 BAKANLIK MÜFETTİŞİ MANİSA'YA GÖNDERİLDİ

Açıklamada, Manisa'daki il müfettişlerinin yürüttüğü tahkikata ilave olarak 3 Bakanlık müfettişinin daha görevlendirildiği belirtildi.

Müfettişlerin olayı tüm yönleriyle incelemek üzere derhal Manisa'ya gönderildiği ifade edildi.

ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİLERE PSİKOSOSYAL DESTEK

Bakanlık, olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin de sahada çalışmaya başladığını açıkladı. Ekiplerin, yaşanan olaydan etkilenenlere yönelik rehabilitasyon faaliyetlerini yürüttüğü belirtildi.

OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

MEB'in aldığı kararla İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 22 Eylül 2026 Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi.

Bakanlık, olayla ilgili tahkikatın titizlikle sürdürüldüğünü ve ilgili birimlerin koordinasyon içinde çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

YARALILARA ACİL ŞİFA DİLEDİ

Açıklamanın sonunda hastanelere sevk edilen ve tedavileri devam eden yaralılara acil şifa dilenirken, yakınlarına ve eğitim camiasına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Bakanlığın açıklamasında, “Olayın ilk anından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuz hâline geçmiş, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıM. Dünyasi:

ancak okulu tatil edin sorun neden çözülmüyor okullarda neden bul polis beklemiyor

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Haber Yorumlarıalicakir3521:

sende sorun var m.dünyası çocuklar kız meselesi yüzünden kavga etmiş birgün önce bu çocukta kendine yedirememiş gitmiş silah alıp olayı gerçekleştirmiş sorun bu yani ergenlik

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Haber YorumlarıMehmet Özbek:

İstifa edin hocam istifaaaa çocukları gönderemezdik olduk okullara nasıl bi sorumsuzlukdur bu

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Haber Yorumlarıdeli dumrul:

Eskiden en çok güvenli olan yer okullardı şimdi çocuklarımızın başına birşey gelirmi diye telaş ediyoruz Okullar da artık kendini bile koruyamayacak güvenlik istemiyoruz devletimiz bu işe el atıp polis yada bekçi görevlendirmesi sanki daha doğru olacaktır.

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Haber Yorumlarıkerem can:

Teach You a Lesson Bunu eğitim bakanlığı izleyip en kısa zamanda uygulamasi lazım

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