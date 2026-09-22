Ve Osimhen bu maçla geri dönüyor

Ve Osimhen bu maçla geri dönüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldızı Victor Osimhen'den sevindiren haber geldi. Tedavi sürecinin olumlu ilerlediği belirtilen Nijeryalı golcünün milli ara sonrasında takımla çalışmalara başlayacağı ve 9 Ekim'deki Kasımpaşa maçında formasına kavuşacağı aktarıldı.
- Victor Osimhen, Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Kocaelispor, Trabzonspor ve Sporting karşılaşmalarında forma giyemedi.
- Osimhen'in tedavi süreci olumlu ilerliyor ve milli ara sonrasında takımla çalışmalara başlayacak.
- Osimhen'in 9 Ekim'de oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçında sahalara dönmesi bekleniyor.
Victor Osimhen'in Galatasaray'a dönüş tarihi belli oldu. Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığın ardından tedavisine devam edilen Nijeryalı golcünün sağlık durumunda olumlu gelişme yaşandı.
TEDAVİSİ OLUMLU İLERLİYOR
Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir karşılaşmasının 33. dakikasında sakatlanan Osimhen, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşmasında da forma giyemedi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, yapılan kontrollerin ardından Osimhen'in tedavi sürecinin olumlu ilerlediği ve milli ara sonrasında takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.
KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA
Yıldız futbolcunun, Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşmada yeniden formasına kavuşması bekleniyor. Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki mücadele 9 Ekim'de oynanacak.
BU SEZON 8 GOLE KATKI VERDİ
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 4 karşılaşmada 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılan Osimhen'in milli ara sonrasında yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.
SALLAİ'NİN DE DURUMU TAKİP EDİLİYOR
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Roland Sallai'nin tedavisinin de sürdüğü belirtildi. Sallai'nin de Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyebilecek duruma gelmesinin beklendiği aktarıldı.