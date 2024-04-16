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CHP Milletvekili Okan Konuralp, sosyal medyada troll saldırılarına yasal düzenleme talep etti

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CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, TBMM Genel Kurul'da, sosyal medyada troll saldırısına ilişkin yasal düzenlemelerin yapılmasını talep etti. Konuralp, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın sosyal medyada uğradığı cinsiyetçi saldırıları lanetleyerek Başak Demirtaş'ın yanında olduklarını söyledi.

AKP Grubu'nun Genel Kurul gündemi ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi görüşüldü. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, CHP Grubu adına AKP Grup önerisinde sosyal medyada troll saldırısına ilişkin yasal düzenelemelerin yapılmasını talep etti.

Konuralp, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın sosyal medyada uğradığı cinsiyetçi saldırıları lanetleyerek Başak Demirtaş'ın yanında olduklarını belirti. Konuralp, "Başak Demirtaş'a atfen vurgulamak isterim ki TBMM vakit geçirmeksizin sosyal medyada kümelenen bu trol akla karşı gerekli adımları atmalıdır. Fikir ve ifade özgürlüğünün basın özgürlüğünün evrensel kriterlerine uygun olarak bu özgürlük alanlarına kısıtlama getirmeksizin yapmalıyız bunu" dedi.

Konuralp, şöyle devam etti:

"Açık kimlikleriyle veya rumuz hesaplarla kendisi gibi düşünmeyen herkesi düşmanlaştıran, tehdit eden cinsiyetçi saldırıda bulunan ırkçılık yapanlara karşı mücadele edilmelidir. Sayın milletvekilleri sosyal medya trollerinin artışı bizi bu hakikatten büyük bir hızla uzaklaştırıyor. Yalan, gerçeklikten uzak bilgilerle dolu bir ortam oluşuyor. Bu durum sadece toplumun doğru bilgiye ulaşmasını zorlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda toplumsal bir kaos da yaratıyor."

TBMM'nin gereken yasal düzenlemeleri yapması gerektiğine değinen Konuralp, "Ülkemizi daha güvenli bir dijital  ortama kavuşturmak için el ele vermeli ve kararlı adımlar atmalıyız... Sayın milletvekilleri, mensubu olmaktan gurur duyduğum CHP'nin seçim başarısına istinaden sosyal medyada başlayan tartışmalardan biri de sayın Özlem Zengin'le ilgiliydi. Sayın Özlem Zengin kendilerinin AK Partili olduğunu savunan trol hesaplarca organize edilen bir sosyal medya saldırısına maruz kaldı. Bu bağlamda Sayın Özlem Zengin'in de yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Okan Konuralp, Dijital Mecralar Komisyonu'nun bir an önce çalıştırılmasını talep etti.

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Kaynak: ANKA / Güncel

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