CHP'li Yıldırım Kaya, okullarda şiddete karşı 5 öneri açıklayıp kampanya başlattı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin okullarda şiddetin önlenmesine yönelik beş önerisi olduğunu belirterek, "CHP olarak hazırladığımız 'Hiçbir Çocuğumuzu Kaybetmeden Güvenli Okullar Mümkün' başlıklı broşürümüzü, Türkiye'de örgütümüzün bulunduğu her yerde çocuklarımıza, velilerimize ve öğretmenlerimize ulaştırmak için bir kampanya başlatıyoruz. Biz CHP olarak yalnızca eleştirmiyoruz, çözümümüzü de ortaya koyuyoruz" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kaya, sözlerine, okullarda yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybeden çocukları ve eğitim emekçilerini anarak başladı.

Türkiye'deki eğitim ve güvenlik politikalarını eleştiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bir çocuk, şiddetin hedefi haline gelmeden önce devlet neredeydi? 2002 yılında bir çocuk kendi başına okuluna gidebiliyordu. Sonra yanına annesini koyduk. Yetmedi, servis koyduk. Servise rehber personel ekledik. Anne yetmedi, babayı da devreye soktuk. Sonra okul kapılarına güvenlik görevlileri yerleştirdik. Peki, çocuklarımız bugün daha mı güvende? Hayır. Çünkü güvenlik yalnızca okul kapısına güvenlik görevlisi koymakla sağlanmaz.

"ÇOCUKLARIMIZ NEDEN BU KADAR GÜVENSİZ BİR ORTAMDA BÜYÜYOR?"

24 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarına soruyorum; çocuklarımız neden bu kadar güvensiz bir ortamda büyüyor? Mafya figürlerinin kahraman gibi sunulduğu, silahın ve tehdidin güç göstergesine dönüştürüldüğü, hukukun herkese eşit uygulanmadığı bir toplumda çocuklara hangi değerleri öğreteceksiniz? Fon vurgunu iddialarının hesabını soramayan, kuralsızlığı olağanlaştıran bir iktidar, çocuklara hangi kurala uymalarını söyleyecek?

Çocuklara kurallara uymayı öğütleyenler, önce kendileri hukuka ve kurallara uymalıdır. Bir saldırı birkaç dakika sürer. Ama bir çocuk aylar içinde okuldan kopar. Bir zorbalık yıllarca devam eder. Bir aile yoksullaşır. Bir çocuk yalnızlaşır. Bir bağımlılık sessizce gelişir. Peki, bütün bunlar yaşanırken devlet nerededir? Milli Eğitim Bakanlığı nerededir? Çocuklarımızı kaybettikten sonra başsağlığı dilemek yetmez. Şiddet yaşandıktan sonra soruşturma açmak yetmez. Okul kapılarına kamera, turnike ve güvenlik görevlisi koymak tek başına yetmez."

"OKULLARDA ÜCRETSİZ SAĞLIKLI BESLENME, TEMİZ İÇİLEBİLİR SU, HİJYEN VE PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLANMALI"

Kaya, çocukları yalnızca şiddetten değil, şiddeti üreten koşullardan da korumak zorunda olunduğunu söyledi. Partisinin bunun için somut bir kamu politikası önerdiğini ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

"Birincisi; yüksek riskli okullarda rehber öğretmen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve okul hemşiresinden oluşan sürekli okul destek birimleri kurulmalıdır. İkincisi; orta riskli okullar için il ve ilçe düzeyinde gezici okul destek ekipleri oluşturulmalıdır. Üçüncüsü; her okulda güçlü rehberlik hizmetleri, zorbalıkla mücadele programları ve erken uyarı sistemleri bulunmalıdır. Dördüncüsü; Milli Eğitim, Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Adalet Bakanlıkları ve yerel yönetimler arasında çocukları koruyacak etkili iş birliği kurulmalıdır. Beşincisi; çocuklarımızın yoksulluğuyla mücadele edilmelidir. Okullarda ücretsiz sağlıklı beslenme, temiz içilebilir su, hijyen ve psikososyal destek sağlanmalıdır. Çünkü aç gelen, dışlanan, zorbalığa uğrayan, yalnızlaşan bir çocuğun sorunlarını görmezden gelerek güvenli okul yaratamazsınız.

"ÇOCUĞUN SORUNLARINI ÖNCEDEN GÖREN BİR DEVLET İSTİYORUZ"

Bizim güvenli okul anlayışımız yalnızca güvenli bina ve güvenli çevreden ibaret değildir. Güvenli okul; psikolojik destek, sosyal hizmet, sağlık desteği, aile desteği ve güçlü rehberlik hizmetleri demektir. Çocuğu suçlu gibi izleyen değil, çocuğun sorunlarını önceden gören bir devlet istiyoruz. Çocuğu fişleyen değil, koruyan bir sistem istiyoruz. Öğretmeni yalnız bırakan değil, öğretmenin yanında duran bir kamu yönetimi istiyoruz.

Bugün sizlerle paylaştığımız 'Hiçbir Çocuğumuzu Kaybetmeden Güvenli Okullar Mümkün' başlıklı broşürümüz, işte bu anlayışın somut ifadesidir. CHP olarak hazırladığımız 'Hiçbir Çocuğumuzu Kaybetmeden Güvenli Okullar Mümkün' başlıklı broşürümüzü, Türkiye'de örgütümüzün bulunduğu her yerde çocuklarımıza, velilerimize ve öğretmenlerimize ulaştırmak için bir kampanya başlatıyoruz. Biz CHP olarak yalnızca eleştirmiyoruz, çözümümüzü de ortaya koyuyoruz.

Buradan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sesleniyorum; çocuklarımızın kıyafetleriyle uğraşmayı bırakın, can güvenliklerini sağlayın. Öğretmenlere beyaz önlük giydirmekle değil, öğretmenleri ve öğrencileri korumakla ilgilenin. Okullarda yaşanan şiddeti münferit olaylar olarak göstermeyi bırakın. Önleyici kamu politikalarını hayata geçirin. Bir çocuğumuzu daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Bizim sözümüz açık, kararlılığımız nettir: Çocuklarımız okulda emanet değil, güvende olacak. Hiçbir çocuğumuzu kaybetmeden güvenli okullar mümkün.

"BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLE EĞİTİM GÖRDÜĞÜ BİR TÜRKİYE'Yİ HEP BİRLİKTE KURACAĞIZ"

Eşit, laik, bilimsel, karma ve parasız eğitimi esas alan 'Kamusal Eğitim Cumhuriyeti'ni kurarak çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve geleceğimize sahip çıkacağız. Hiçbir çocuğumuzu kaybetmeden, bütün çocuklarımızın güvenle eğitim gördüğü bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız."

Kaya, okullardan her gün yeni bir şiddet haberi geldiğini ifade ederek, "Son olarak Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki özel bir anaokulunda, henüz 5 yaşındaki bir çocuğumuza öğretmeni tarafından fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansıdı. Bu öğretmen hakkında hangi işlemleri yaptınız? Çocuğumuzun güvenliği ve psikolojik desteği için hangi önlemleri aldınız? Bir kez daha söylüyorum; çocuklarımızın kıyafetleriyle değil, can güvenlikleriyle ilgilenin. Hiçbir çocuğumuzu şiddete teslim etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA