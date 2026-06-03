CHP'li Tezcan'dan 'sivil darbe' ve 'butlan' uyarısı

(TBMM) - CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partisinin mutlak butlan kararının araştırılması amacıyla verdiği önerge üzerine konuştu. Tezcan, "Şimdi soruyorum: Neyi yerleştirmeye çalıştığınızın farkında mısınız? Yarın, bir başka asliye hukuk mahkemesi ya da istinaf mahkemesi çıkıp 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması yoktur, diploması olmadan Cumhurbaşkanı seçilmiştir ve biz de bunu iptal ediyoruz, Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanıdır' dese ne yapacaksınız?" ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da alkolle ilgili düzenlemeler ile yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmelerinin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler içeren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden önce siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü. CHP Grubu, "Türkiye'de darbeler, demokrasiye müdahaleler ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararının araştırılması amacıyla" Meclis'e araştırma önergesi verdi. Önergenin gerekçesini CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan anlattı.

Tezcan, "Askeri darbeler dönemini Türkiye çok acı tecrübelerle yaşadı. Darbe deyince aklımıza ilk askeri darbeler gelirdi ve neydi: Askerler sivil yönetimlere, seçilmiş yönetimlere hukuk dışı, siyaset dışı yöntemlerle müdahale ederler ve el koyarlardı. Ne yazık ki son dönemde artık Türkiye'de darbe literatürüne yeni bir kavram eklenmeye başlandı, bu da sivil darbeler süreci. Buna biz yeni darbecilik dönemi diyoruz, özellikle son bir buçuk yıldan bu yana yeni bir darbecilik dönemi yaşıyoruz" dedi.

"NİYETLERİ, ERDOĞAN'I YENEBİLME POTANSİYELİ OLAN SİYASETÇİYİ TASFİYE ETMEKTİ, OLMADI"

"Burada askeri darbelerden farkı şu: Yapanlar, iktidar gücünü arkalarına alıp yargı ve güvenlik bürokrasisinin kamu gücünü kullanarak bugünün iktidarına değil geleceğin iktidarına, bugünün muhalefetine, yarın kendisini iktidardan düşürme potansiyeline sahip olan siyasete darbe yapma alışkanlığı yerleştirdi" diyen Tezcan, şöyle konuştu:"

"18 Mart 2025 tarihinde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, 4 kez Sayın Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da yenen Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi, hem de savcı talimatıyla hem de yetkisiz olan üniversite yönetim kuruluna yazı yazılarak ve hem de hiç sıkılmadan, bakın, bu, Yüksek Seçim Kurulu'nda kullanılabilir diye şerh düşerek. Yetinmediler, bir gün sonra 19 Mart 2025 tarihinde operasyon yapıp tutsak aldılar Ekrem İmamoğlu'nu. Niyetleri neydi? Erdoğan'ı yenebilme potansiyeli, kapasitesi olan bir siyasetçiyi bu sivil darbe yoluyla tasfiye etmekti ama bekledikleri gibi olmadı. Bir buçuk yıldan bu yana, başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere 'Millet, iradesine sahip çıkıyor' diye 120'ye varan mitinglerle meydanlarda bu operasyona, bu darbe girişimine itiraz etti Cumhuriyet Halk Partisi, milletle buluşarak, milletle birleşerek."

"DARBECİLER USLANMADI"

Darbeciler tabii uslanmadı, yeni bir tezgaha ihtiyaç vardı, o da butlan darbesi. Cumhuriyet Halk Partisinin belini kırmaları gerekiyordu, Cumhuriyet Halk Partisinin bu direnişi örgütleme kapasitesini ortadan kaldırmaları gerekiyordu. Seçilmiş Genel Başkanın yerine atanmış bir genel başkan getirmek istiyorlardı, Cumhuriyet Halk Partisini kendilerince hizaya sokma planları vardı. 21 Mayıs 2026'da talimatla mahkemeden butlan kararıyla böyle bir sonuç elde etmeye çalıştılar ve 24 Mayıs 2026'da da TOMA'larla, biber gazıyla, polis baskınıyla Kuvayı Milliyenin partisine polis postallarıyla tecavüz ettiler, Cumhuriyet Halk Partisi binasına girdiler. Herkes şunu çok iyi biliyor: Bu tezgahı düzenleyenler de biliyor ki seçim hukuku partilerin seçimlerini seçim yargısına emanet etmiştir. Siyasi Partiler Kanunu'nun 21'inci maddesi açıkça siyasi partilerin seçimlerinde ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu, Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir der, süreleri koymuştur.

"BU MÜDAHALEYİ İÇİNİZE NASIL SİNDİRİYORSUNUZ?"

Şimdi, çıktılar, yetkisiz bir asliye hukuk mahkemesinden karar almaya çalıştılar, alamadılar kararı; yetkisiz istinaf mahkemesinden, bölge adliye mahkemesinden bir butlan kararı çıkardılar. Şimdi soruyorum: Neyi yerleştirmeye çalıştığınızın farkında mısınız? Yarın, bir başka asliye hukuk mahkemesi ya da istinaf mahkemesi çıkıp 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması yoktur, diploması olmadan Cumhurbaşkanı seçilmiştir ve biz de bunu iptal ediyoruz, Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanıdır' dese ne yapacaksınız? Yarın, bir başka hakim çıksa 'Mazbatanızı iptal ediyoruz, sizin mazbatanız geçerli değildir, milletvekili değilsiniz' dese ne yapacaksınız? Yani seçim hukukuna, siyasi parti hukukuna bu kadar müdahaleyi nasıl içinize sindiriyorsunuz?

"MİLLETİN BİR HESABI VAR"

Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki: 'Bunun bizimle ilgisi yok' Öyle mi? Akın Gürlek Adalet Bakanı. Akın Gürlek bu karardan on beş gün önce çıktı, açıklama yaptı ve "İstinaf mahkemesinin ceza mahkemesi dosyasının sonucunu beklemesine gerek yoktur." dedi. Ya, görülmekte olan bir davaya açık bir müdahale değil mi bu? Bu butlan kararı çıktıktan sonra da çıktı, basın toplantısı yaptı, bu kararı savundu. Üstüne üstlük tam Cumhuriyet Halk Partisinin delegeleri sürece müdahale edip bizim partimizi böyle bir saray kuyruğuna takamazsınız diye olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladığı gün 'İstanbul Başsavcılığı eliyle MASAK'la delegelerin mal varlıklarını araştıracağız' dendi, bunlar kendi kendine mi oluyor, bunlar kendi başına mı yapılıyor? Ama bir şeyi hesap edemiyorsunuz, milletin bir hesabı var, onu inşallah sandıkta göreceğiz."

İ DRİS ŞAHİN: HUKUK SİYASETİN SOPASI HALİNE GELDİĞİNDE ADALET ÜRETMEZ

CHP'nin önergesi üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, "Mutlak butlan hukukta istisnai ve ağır sonuçları olan bir kavram. Bu istisna, siyaseti dizayn etmenin anahtarına çevrilirse hukuk devleti zedelenir, vesayet tartışması başlar. Şunu açıkça söylemek isterim: Hukuk, siyasetin sopası haline geldiğinde adalet üretmez, güvensizlik üretir değerli milletvekilleri. Çok iyi biliyorum ki geçmişte devlet kurumları tarafından millet iradesinin önü kesilmeye çalışıldığında sizler hiç şüphesiz ki millete sığındınız, seçmene sığındınız ve size kurulan bu kumpasları millet iradesiyle aştınız" diye konuştu.

Ş ENOL SUNAT: SANDIĞIN VERECEĞİ KARARI BAŞKA YÖNTEMLERLE BELİRLEMEYE ÇALIŞMAK OTOKRASİDİR

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise "Sandığın vereceği kararı başka yöntemlerle belirlemeye çalışmak otokrasidir, diktatörlüktür. Mutlak butlan gibi olağanüstü hukuk mekanizmalarının siyasi alanın merkezine taşınması Türkiye'nin zaten zedelenmiş olan hukuk güvenliğine çok daha büyük yaralar açmaktır. Unutmayın, bugün bir parti için alkışlanan yöntemler yarın başka bir parti için tehdit haline gelir. Bu nedenle, hukuk siyasi hesapların değil adaletin hizmetinde olmalıdır çünkü hukuk taraf tutmaya başladığı gün adalet ölür. Adaletin öldüğü yerde demokrasi yaşamaz sayın milletvekilleri. Türkiye'nin ihtiyacı yeni kutuplaşmalar değildir, Türkiye'nin ihtiyacı yeni siyasi mühendislikler hiç değildir" değerlendirmesinde bulundu.

DİLAN KUNT AYAN: DEMOKRATİK BİR ÜLKEDE BİR SİYASİ PARTİNİN BAŞKANINI MAHKEME SEÇMEZ

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan da CHP'nin önergesine dair "Demokratik bir ülkede, bir siyasi partinin genel başkanını mahkeme seçmez, mahkeme karar vermez. Kim seçer? PM'si seçer, üyeleri seçer, kendi iç organlarında kongresinde seçilir fakat bu nerede olur? Demokratik bir ülkede olur. Bizim ülkemizde öyle bir hal almış ki yahu, bu iktidar Cumhurbaşkanı adaylarını belirliyor ya; niye? Çünkü muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylarını hapsediyor" dedi.

CÜNEYT YÜKSEL: YAŞANANLARIN KAYNAĞI AK PARTİ DEĞİL

CHP'nin önergesi üzerine konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "CHP'nin kendi iç çekişmesini, kendi kurultay sürecinden doğan hukuki ihtilafı Meclisimize taşıyarak siyasal bir mağduriyet anlatısına dönüştürmeye çalışması son derece sorunludur. Kurultay sürecinde usulsüzlük olduğunu ileri sürenler kimlerdir? Yargıya başvuranlar kimlerdir? Birbirleri hakkında son derece ağır ithamlarda bulunanlar kimlerdir? Bunların tamamı Cumhuriyet Halk Partisinin kendi mensuplarıdır, sizlersiniz. Dolayısıyla, bugün yaşanan tartışmanın kaynağı ne AK Parti'dir ne Cumhur İttifakı'dır. Tartışmanın tarafları da iddia sahipleri de başvuru sahipleri de CHP'nin kendi içerisinden çıkmıştır" ifadesini kullandı.

CHP Grubu, Yüksel'i sıralara vurarak tepki gösterdi. Genel Kurul'da tansiyon, Yüksel'in konuşması boyunca yükseldi. Yüksel'in konuşması sona erdiğinde CHP milletvekilleri yoklama talep etti. Toplantı yeter sayının bulunamaması üzerine Adan, toplantıya 15 dakika ara verdi.

Aranın ardından toplantı yeter sayısının bulunması sonrasında CHP'nin araştırma önergesi oylandı. Önerge reddedildi.

Kaynak: ANKA