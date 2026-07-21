Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle büyük tepki toplayan fenomen Fatma Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, Soydaş’ın sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

PAYLAŞIMLARI BARDAĞI TAŞIRDI

Takipçi sayısını artırdıktan sonra paralı abonelik sistemine geçen Fatma Soydaş’ın paylaşımları sosyal medyada adeta infiale yol açmıştı. Özel içerik kategorisinde ayak fotoğrafları dahil pek çok uygunsuz gönderiye yer verdiği öne sürülen Soydaş, dini sembolleri ve başörtüsünü bu tür içeriklerle harmanladığı gerekçesiyle sert eleştirilerin hedefi olmuştu. Görüntülerin ardından yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, İçişleri Bakanlığı’nı ve emniyet birimlerini etiketleyerek şahıs hakkında adli işlem yapılması için çağrıda bulunmuştu.

'ZEBANİ EFE' İLE SEVGİLİ İDDİASI VE GERİ ADIM

Tepkilerin odağındaki isim, geçtiğimiz günlerde marjinal tarzıyla tanınan 'Zebani Efe' lakaplı Efe Beycan ile sevgili olduklarını duyurmuştu. Ancak kısa süre sonra yeni bir açıklama yaparak "Sevgili değiliz" diyerek geri adım attı. Soydaş’ın bu hamlesi, kamuoyu tarafından "gündemde kalma ve etkileşim alma çabası" olarak yorumlandı.

ESKİ PROGRAMDAKİ AÇIKLAMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Olayların ardından Soydaş'ın daha önce katıldığı bir programdaki diyalogları da tekrar tartışma konusu oldu. Sunucunun "Ayak paylaşmak bence bir Müslüman kadına, özellikle tesettürlü bir kadına yakışmaz" eleştirisine Soydaş’ın, "Ben kimim ki hükmü vereceğim yani?" şeklinde yanıt verdiği görüldü. Aynı programda sunucunun "Başındaki başörtüye bakıp bir de hareketlerine baktığımızda bir samimiyetsizlik görüyoruz" sözlerine ise Soydaş, "Beni neden samimiyetsiz buluyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.

Kaynak: Haberler.com