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Hiç kimse bunu beklemiyordu! Maçın önüne geçen olay

Hiç kimse bunu beklemiyordu! Maçın önüne geçen olay
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze’yi 1-0’lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın maç esnasında görüntüye yansımaması dikkat çekti. Başkan Yıldırım'ın maçı geçmiş yıllarda olduğu gibi evinde takip ettiği öne sürüldü.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Polonya’nın Gornik Zabrze ekibini konuk etti. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sergilediği hırslı futbolla sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etti.

AZİZ YILDIRIM STADYUMDA GÖRÜNTÜLENMEDİ

Karşılaşmada alınan galibiyet kadar, tribündeki bir detay da dikkatlerden kaçmadı. Kulüpte yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın zorlu mücadelede protokol tribününde yer almadığı belirtildi. Yıldırım’ın, yayıncı kuruluş başta olmak üzere taraftar kameralarına da yansımaması dikkat çekti.

MAÇI EVİNDE İZLEDİ İDDİASI

Başkan Aziz Yıldırım'ın 2018 yılından beri sürdürdüğü geleneğine devam ettiği, maçı stadyum yerine evinde televizyon başından takip ettiği öne sürüldü. 

Cemre Yıldız
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