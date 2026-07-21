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Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız

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Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız
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Beyaz Saray'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husiler'i tehdit etti. Trump, "Husiler, Kızıldeniz'i kapatabilir. Eğer bunu yaparlarsa, Husiler'le karşı karşıya gelirsek icabına bakarız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a deniz ablukası uygulaması kararı hakkında yaptığı açıklamada, "Ne olacağını göreceğiz. Şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Ama böyle bir durum ortaya çıkarsa gerekli önlemleri alacağız" dedi.

TRUMP'TAN YENİ TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik sert uyarılarda bulundu. Görüşme sırasında Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğine değinen Trump, bölgedeki deniz ticaret hatlarının aksamasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

TRUMP: HUSİLERLE KARŞI KARŞIYA GELİRSEK GEREĞİNİ YAPARIZ

Husilerin Kızıldeniz'i kapatma ihtimalini değerlendiren Trump, olası bir kriz durumunda ABD'nin kararlılıkla hareket edeceğini belirtti. Trump, "Husiler Kızıldeniz'i kapatabilir. Eğer bunu yaparlarsa ve onlarla karşı karşıya gelirsek gereğini yapar, icabına bakarız" diyerek askeri müdahale sinyali verdi.

"İRAN GÖRÜŞMEK İÇİN CAN ATIYOR"

Trump şunları söyledi: "Perde arkasında nasıl bir diyalog yürütüldüğünü bilmiyorsunuz. Durumu sona erdirmek amacıyla görüşmek için can atıyorlar. İran çaresizce görüşmek istiyor. Ancak anlamlı bir şekilde müzakereye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok."

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