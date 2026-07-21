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Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler

Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler Haber Videosunu İzle
Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler
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İstanbul’da bir parkta bir kadının 13 yaşındaki kıza tokat attığı iddiasının ardından ortalık karıştı. İki aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Bölgeye polis ekipleri sevk edilirken taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da bir parkta bir kadının 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tokat attığı iddiası ortalığı karıştırdı. Çocuklarının darp edildiğini öne süren aile ile kadın arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

PARKTAKİ KAVGA KAMERADA

İki ailenin tekme ve tokatlarla birbirine girdiği anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafların yaşanan olaydan dolayı birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Turan Yiğittekin
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