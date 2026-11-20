(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, "Türkiye'de de çocukların yoksulluk ve eşitsizlik nedeniyle hayatlarının en önemli dönemlerini kaybetmesine seyirci kalamayız. Bir ülkenin çocuklarına sunduğu hayat, o ülkenin sosyal adalet anlayışının en açık göstergesidir. Çocukların çocukluklarını yaşayamadığı, hayallerinin yoksullukla sınırlandığı, haklarının ailelerinin gelirine göre değiştiği bir düzen kabul edilemez" dedi.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çocuk yoksulluğuna, çocuk işçiliğine ve çocukların eşit yaşam hakkına dikkati çekti. Türkiye'de milyonlarca çocuk için çocukluğun geçim mücadelesiyle şekillendiğini belirten Saraç, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 6,7 milyon çocuğun yoksulluk sınırının altında yaşadığı bir ülkede, çocuk haklarından söz ederken öncelikle çocukların hayatındaki eşitsizliği görmek zorundayız. Bir çocuğun yeterli beslenememesi, okul ihtiyaçlarının karşılanamaması, eğitimden kopması ya da çalışmak zorunda kalması birbirinden bağımsız sorunlar değildir. Bunların hepsi, çocuğun daha doğduğu andan itibaren içine bırakıldığı koşullarla ilgilidir. Çocukların hayatındaki eşitsizlik, okul kapısında başlamıyor. Kimi çocuk güne kahvaltıyla başlarken kimi çocuk açlığını bastırarak ders dinlemeye çalışıyor. Kimi çocuk okuldan sonra oyun oynarken kimi çocuk ailesinin geçimine katkıda bulunmak için çalışıyor. Aynı ülkede yaşayan çocukların hayatları, daha çocukken birbirinden bu kadar farklı hale geliyorsa burada ciddi bir sosyal adalet sorunu vardır.

Çocukların çalışmasını, yoksul ailelerin çaresizliğini başarı ya da fedakarlık hikayesi olarak anlatamayız. Bir çocuğun ailesine destek olmak için okulundan, oyunundan ve çocukluğundan vazgeçmesi normalleştirilemez. Çocuk emeğinin arkasındaki yoksulluğu görmeden, yalnızca çocuğun çalışmasını konuşmak sorunun üzerini örtmektir. Çocuk hakları; yalnızca şiddetten korunmak, okula gitmek ya da bir kimlik sahibi olmak değildir. Bir çocuğun karnının doyduğu, kendisini güvende hissettiği, sağlık hizmetine ulaşabildiği, nitelikli eğitim alabildiği ve geleceği hakkında hayal kurabildiği bir hayatın güvence altına alınmasıdır. Sosyal devletin görevi, çocukların yaşadığı sorunları ortaya çıktıktan sonra çözmeye çalışmak değil, hiçbir çocuğun bu sorunlarla karşılaşmayacağı koşulları oluşturmaktır. Çocuğun yaşam hakkı, beslenmesi, eğitimi, barınması ve korunması ailesinin ekonomik imkanlarına bırakılabilecek meseleler değildir.

Dünyanın birçok yerinde çocuklar savaşların, göçün, açlığın ve şiddetin altında yaşam mücadelesi verirken, Türkiye'de de çocukların yoksulluk ve eşitsizlik nedeniyle hayatlarının en önemli dönemlerini kaybetmesine seyirci kalamayız. Bir ülkenin çocuklarına sunduğu hayat, o ülkenin sosyal adalet anlayışının en açık göstergesidir. Çocukların çocukluklarını yaşayamadığı, hayallerinin yoksullukla sınırlandığı, haklarının ailelerinin gelirine göre değiştiği bir düzen kabul edilemez. Çocukların çocukluğu, yoksulluğun bedeli olamaz. Hiçbir çocuk ailesinin ekonomik koşulları nedeniyle hayata geriden başlamak zorunda bırakılmamalıdır. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde bütün çocukların eşit, özgür, sağlıklı, güvenli ve onurlu bir yaşam hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatıyor; bu hakların sözde değil, hayatın içinde karşılık bulması için mücadelemizi sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA