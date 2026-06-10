CHP'li Kılıç, Öğretmen Koparan'ın Ölümünü Meclis Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yaparken yaşamını yitiren 24 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Kılıç, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yaparken şüpheli şekilde yaşamını yitiren 24 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın ölümünü Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kılıç, olayla ilgili yürütülen adli ve idari soruşturmaların tüm yönleriyle ele alınması gerektiğini belirterek, kamuoyuna yansıyan mobbing, baskı ve şiddet iddialarının da açıklığa kavuşturulmasını istedi.

CHP'li Kılıç, "24 yaşında, hayatının baharında bir öğretmenimizi kaybettik. Torbalı'da yaşayan ailesinden yüzlerce kilometre uzakta görev yapan genç bir öğretmenin şüpheli şekilde yaşamını yitirmesi hepimizin vicdanını yaralamıştır. Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğruysa, ortada yalnızca bireysel bir trajedi değil, aynı zamanda kamu yönetiminin ve denetim mekanizmalarının sorgulanmasını gerektiren çok ciddi iddialar bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLERİN SESİNİ DUYMAYAN BİR SİSTEM SAĞLIKLI İŞLEYEMEZ"

Öğretmenlerin çalışma koşullarına dikkati çeken CHP'li Kılıç, eğitim sisteminin temel unsurunun öğretmenler olduğunu vurguladı. Kılıç, şunları kaydetti:

"Öğretmenler bu ülkenin geleceğini yetiştiriyor. Ancak bugün eğitim emekçileri geçim ve gelecek kaygısıyla mücadele etmek zorunda bırakılıyor. Ağır ekonomik koşulların yanı sıra mobbing, psikolojik baskı, keyfi uygulamalar ve yönetsel sorunlara ilişkin şikayetlerin arttığını görüyoruz. Bir öğretmen yaşadığı sorunları tutanak altına almak zorunda kalıyor, çeşitli mercilere başvuruyor ve buna rağmen kendisini güvende hissedemiyorsa burada üzerinde durulması gereken ciddi bir sorun vardır. Öğretmenin sesini duymayan, öğretmeni koruyamayan bir sistem sağlıklı şekilde işleyemez. Eğitimde başarıyı konuşabilmek için önce öğretmenin can güvenliğini, çalışma huzurunu ve mesleki itibarını güvence altına almak gerekir."

"SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE YÜRÜTÜLMELİ"

CHP'li Kılıç, hem adli hem de idari soruşturmanın hiçbir soru işareti bırakmayacak şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Başlatılan soruşturmanın ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin yürüttüğü incelemenin en küçük ayrıntı dahi göz ardı edilmeden sürdürülmesi gerekir. Görev yaptığı okulda yaşandığı iddia edilen olaylar, yapılan başvurular, varsa ihmaller ve sorumluluklar eksiksiz biçimde ortaya çıkarılmalı ve öğretmenlerin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin yapısal sorunları çözecek politikalar üretilmelidir" ifadesini kullandı.

BAKAN TEKİN'E SORDU

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu soru önergesinde; Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin başlatılan idari soruşturmayı, öğretmenin daha önce yaptığı iddia edilen şikayetleri, okul yöneticileri hakkında yürütülen işlemleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere yönelik mobbing vakalarını önlemeye dönük mekanizmalarını sordu. CHP'li Kılıç, "Irmak Ayşe Koparan'ın ailesinin ve kamuoyunun beklediği şey spekülasyon değil gerçektir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA