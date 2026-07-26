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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na tebrik Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filenin Sultanları’na tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı arayarak sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Çin’in Makao şehrinde oynanan TSİ 14.30'da oynanan müsabakada Filenin Sultanları 3-1’lik skorla tarih yazdı.

Milliler bu sonuçla turnuvada ikinci kez zafere ulaşmış oldu.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Tarihi zafer sonrası ilk tebrik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

"TEBRİK EDERİM"

Telefon görüşmesinde Üstündağ, Erdoğan'a, "Kupayı getiriyoruz size" dedi. Erdoğan ise "Tebrik ederim" diyerek karşılık verdi. Üstündağ daha bunun üzerine Erdoğan'a teşekkür etti.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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