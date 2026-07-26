Mehmet Akif Üstündağ: Burada bitmedi, bizim hayallerimiz var

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Voleybol Milletler Ligi'ndeki şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

''SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ HEMEN ARADI''

Şampiyonluğu yorumlayan Mehmet Akif Üstündağ, "Bu ülke bunu hak ediyor. Türk voleybolu geldiği noktada kadını ve erkeğiyle muhteşem işler yapıyor. Emeği geçen herkese teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen aradı ev tebrik etti. Spor Bakanımız yalnız bırakmadı. Kulüplere, ailelerine ve herkese teşekkür ederiz." dedi.

''BURADA BİTMEDİ, DAHA BİZİM HAYALLERİMİZ VAR''

Sözlerine devam eden Mehmet Akif Üstündağ, "Dünyayı dolaştık, kolay olmayacaktı, zor olacaktı. Bu ülkeye bu güzellikleri yaşattıkları için bu takımı tebrik ederim. Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza ve tüm ülkemize teşekkür ederiz. Burada bitmedi, daha bizim hayallerimiz var." ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE ARTIK BİR VOLEYBOL ÜLKESİ''

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da zafer hakkında konuşarak "Türkiye artık bir voleybol ülkesi, bir spor ülkesi. Onların hepsi bir kahraman. Milletimize teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız aradı ve takımı tebrik etti. Yapılan yatırımlar sonrası bunların geleceği belli. Türkiye bir spor ülkesi, bu milleti sevindirmek gurur verici. Çin'de İstiklal Marşımızı herkes, dünya dinledi. Sporda zirveye yürümeye devam edeceğiz. Voleybol çok önde... Herkesi salonlara bekliyoruz." sözlerini sarf etti.