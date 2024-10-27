CHP'li Dinçer: Interpol Kırmızı Bülteni ile Aranan Boris Wolfman'ın Türkiye'de Yaşadığı Doğru Mu?

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, "Interpol kırmızı bülteni ile 'organ ticareti ve kasti ölümlere sebep vermek' suçundan aranan bu kişinin Türkiye de yaşadığı ve ticari faaliyetler sürdürdüğü doğru mudur? İsrail'in Boris Wolfman'ın iadesi talebine neden olumlu yanıt verilmedi? Bu konuda hangi hukuki süreçler işletilmiştir" sorularını sordu.

CHP Mersin Milletvekili Dinçer, Interpol tarafından "organ ticareti" ve 'kasten insan öldürme' suçlarından aranan Özbekistan doğumlu, İsrail vatandaşı Boris Wolfman'ın Türkiye'de yaşayıp ticari faaliyetlerde bulunduğu iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Dinçer, İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adalet Bakanı Tunç ve Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde şunları kaydetti:

"Interpol kırmızı bülteni ile 'organ ticareti ve kasten insan ölümüne sebebiyet verme' suçlamalarından aranan Özbekistan doğumlu İsrail vatandaşı Boris Wolfman'ın 2017 yılından bu yana Türkiye'de yaşadığı iddia edilmektedir. Basında yer alan haberlere göre, Wolfman, 9 Kasım 2018 tarihinde Boris Wolfman tarafından Özkan Çelik adına Royal İnnovative isimli bir şirket kurdu. İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı şirketin ticaret sicil gazetesindeki bilgilerine göre şirket uluslararası sağlık turizminden, yaş ve kuru meyve alım satımı, demir ve çelik ihracatı gibi pek çok faaliyet alanında bulanabiliyor.

Artı Gerçek haber sitesinin yargı makamlarından edindiği bilgiye göre, 6 Aralık 2015 günü tutuklanan İsrailli organ kaçakçısının, 12 Temmuz 2016 tarihinde 'yeterli delile ulaşılamadığı' gerekçesiyle serbest bırakıldığı belirtilmektedir. Wolfman, tahliye edildikten sonra Arnavutluk'a gitmiştir. Arnavutluk güvenlik güçlerinin hazırladığı raporlara göre, sağlık turizmi adı altında Arnavutluk'ta yaşayan göçmen ve yoksulları Hindistan ve Sri Lanka'ya götürdüğü ve burada yoksul insanların böbreklerinin hastalara binlerce dolar karşılığında nakledildiği iddia edilmektedir. Türkiye'ye Suriyeli mültecilerin böbreklerini almak için geldiği de iddialar arasındadır. Üstelik Rusya, Avusturya, Ukrayna ve İsrail güvenlik güçleri tarafından Türkiye'ye gönderilen bilgi notlarında Wolfman'ın Türkiye'de de organ ticareti yaptığı ve yine halen kırmızı bülten ile aranan ve doktorluktan atılan firari Yusuf Erçin ile birlikte çalıştığı iddialar arasında yer almaktadır.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminin ardından, Hatay'da sahra hastanesi kurarak Türkiye'ye tıbbi destek sağlamak üzere gelen ülkeler arasında İsrail de bulunmaktadır. Depremin ardından kurduğu sahra hastanesi, İsrail Adalet Bakanlığı tarafından Boris Wolfman ve organ çetesi ortaklarının faaliyet gösterdiği Rabin Medical olarak kayıtlara geçmiştir. Depremden kurtulan çocukların kaybolduğu, yaralıların ambulanslara alındıktan sonra hangi hastaneye gittiğinin kayıtlarının çıkmadığı ve bu kişilere bir daha ulaşılamadığı bilinmektedir.

İsrail, Boris Wolfman'ın iadesini istemiş, fakat Türkiye iade etmemiştir. Bu durum, 2017 yılında Türkiye'ye giriş yapması ve çıkarıldığı mahkemece delil yetersizliğinden serbest bırakılmasıyla 7 yıldır Türkiye'de ailesiyle serbestçe yaşamakta ve çeşitli tatil beldelerinde rahat bir hayat sürmektedir. Hükümet ve Bakanlık olarak bundan haberiniz var mı?"

"Organ mafyası olduğu iddia edilen şahsın hastane kurmasına nasıl izin verdiniz?"

Dinçer, Bakan Yerlikaya, Bakan Tunç ve Bakan Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"-İnterpol kırmızı bülteni ile 'organ ticareti ve kasti ölümlere sebep vermek' suçundan aranan bu kişinin Türkiye de yaşadığı ve ticari faaliyetler sürdürdüğü doğru mudur?

-İsrail'in Boris Wolfman'ın iadesi talebine neden olumlu yanıt verilmedi? Bu konuda hangi hukuki süreçler işletilmiştir?

-Wolfman'ın serbest bırakılmasına neden olan delil yetersizliği ne şekilde değerlendirilmiştir? Hangi belgeler ve tanıklar göz önünde bulundurulmuştur?

-Türkiye'de organ ticareti yapıldığına dair gelen ihbarlar ve raporlar nasıl değerlendirilmektedir? Bu iddialara karşı alınan önlemler nelerdir?

-Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren şirketlerin denetimi nasıl yapılmaktadır? Wolfman'ın kurduğu Royal Innovative şirketi hakkında herhangi bir inceleme veya denetim gerçekleştirilmiş midir?

-6 Şubat Maraş depremi sonrası kurulan sahra hastanesi ile ilgili olarak, kurtulanların kaybolması ve tedavi sürecinin belirsizliği hakkında nasıl bir inceleme yaptınız?

-Deprem bölgesinde her isteyen denetlenmeden incelenmeden sahra hastanesi kurabiliyor mu? Organ mafyası olduğu iddia edilen bu şahısın burada hastane kurmasına nasıl izin verdiniz?

"Organ ticareti iddialarıyla ilgili alınan güvenlik önlemleri nelerdir?"

-Türkiye'de organ ticareti iddialarıyla ilgili olarak alınan güvenlik önlemleri nelerdir? Hangi birimler bu konuda görev almaktadır?

-Türkiye'de sağlık turizmi faaliyetleri nasıl denetlenmektedir? Boris Wolfman'ın kurduğu Royal Innovative şirketi bu denetim süreçlerine tabi midir?

-Deprem sonrası gelen uluslararası sağlık yardımlarının ve ekiplerinin faaliyetleri nasıl izlenmektedir? Bakanlık olarak nasıl bir yol izliyorsunuz?

-Deprem bölgesinde kaybolan binlerce çocuklar, insanlar oldu, oraya kurulan bu sahra hastanesi ile sizce bir bağlantısı var mı?

-Boris Wolfman'ın Türkiye'deki faaliyetleri hakkında İçişleri Bakanlığı'nın elinde bulunan istihbarat bilgileri nelerdir? Bu bilgiler doğrultusunda ne tür önlemler alınmaktadır?

-Wolfman'ın serbest bırakılmasına neden olan yargı süreci hakkında İçişleri Bakanlığı'nın değerlendirmesi nedir? Bu süreçte hangi faktörler göz önünde bulundurulmuştur

-Kırmızı bülten ile aranan bu şahsın Türkiye de halen yaşam sürmesini Bakanlığınız tarafından nasıl açıklayabilirsiniz?"