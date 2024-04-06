İsrail'le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı! Özgür Özel'den görüntülere sert tepki

İstanbul'un merkezi noktalarından biri olan Taksim Meydanı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Filistin İçin 1000 genç isimli grup, Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulması için protesto düzenlemek istedi. Toplanan grubun etrafını çembere alan polis göstericileri ters kelepçeyle gözaltına aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak gözaltına alınan gençlerin derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

"İSRAİL'E ÇELİK VE BETON TÜRKİYE'DEN GİDİYOR"

Filistin İçin 1000 genç isimli grup, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek için ve Türkiye'den İsrail'e gönderilen gemilerle yapılan ticaretin sonlandırılması için çeşitli protestolara imza atıyor. Grup, o eylemlerden birini bugün İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirmek istedi."İsrail'le ticareti kes dedik, katliama ortak olmak dedik. 7 Ekim'den beri İsrail'le milyar dolarlar hacminde ticaret yapıldı. İsrail'e çelik, beton Türkiye'den gidiyor." sözleriyle yapılan ticaretin sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

FİLİSTİN YANLISI GRUBA TERS KELEPÇE

Ancak grubun etrafını bir anda çevik kuvvet polisleri çevreledi. Kıskaca alınan Filistin destekçisi grup üyelerine müdahale edilerek susturulmaya çalışıldı. Onlarca kişi, ters kelepçe ile gözaltı aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

"GÖZALTINDAKİ GENÇLER DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail ile ticareti protesto eden gençlere destek verdi, gençlere yapılan müdahaleye tepki gösterdi. Özel'in bu akşam X hesabından yaptığı açıklama şöyle: İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. #İsrailileTicareteDurDe sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır. Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz.