Cesedi derin dondurucuda bulunan Lina'nın ölümüne ağırlaştırılmış müebbet istemi

Beylikdüzü'nde ıslak mendil imalatı yapan bir iş yerine gelen saldırganlarla iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırganlar rastgele ateş açtı. İş yeri sahibi bacağından vuruldu. Saldırganların silahından çıkan mermiler çevredeki araçlara ve iş yerlerine de isabet etti. İş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıya uğrayan esnafın uzun süredir tehdit edildiği belirtildi.

GAZİANTEP'te, kayıp olarak aranırken cesedi derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı Erbay'ın (3) öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan Mehmet Aksu ile sevgilisi Muhabbet Toz hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede küçük çocuğu eziyet ederek ölümüne yol açan Muhabbet Toz hakkında ağırlaştırılmış müebbet, ölümüne yardım eden ve eziyet etmekle suçlanan Mehmet Aksu'nun ise 28 yıla kadar hapsi istendi.

Gaziantep'te Melisa İlhan 2 çocuğunun babası Abdurrahman Erbay'dan ayrıldı ve geçen yıl resmi olarak boşandı. Eşinden ayrılan Melisa İlhan, beraberinde çocukları 3 yaşındaki Lina Nazlı ve 1,5 yaşındaki Naime Ceyda'yı da yanına alarak ortaokul arkadaşı olan Muhabbet Toz ile birlikte yaşamaya başladı. Melisa İlhan bir süre sonra Muhabbet Toz'un sevgilisi Mehmet Aksu tarafından çocuklarının rehin alınarak fuhşa zorlandığını iddia etti. ?Çocuklarını göremeyince babaları Abdurrahman Erbay'ı arayan Melisa İlhan, konuyu anlattıktan sonra birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ancak, polisin yaptığı araştırmada çocuklar bulunamadı.

İddianamede Lina Nazlı Erbay'ın ölümüne yol açtığı belirlenen Muhabbet Toz hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı eziyet' suçundan ise 8 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede tutuklu sanık Mehmet Aksu hakkında ise 'çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme' ve 'çocuğa karşı eziyet' suçlarından cezalandırılması istendi. Ağır Ceza Mahkemesince iddianame kabul edilirken, tutuklu sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.