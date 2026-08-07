TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' Kanun Teklifi Görüşüldü: Gül ve Yıldız'dan Tarihi Mutabakat Vurgusu

Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu yasayla silahlar susacak, demokrasi ve adalet güçlenecektir" derken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da, "On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Buna sevinin" ifadelerini kullandı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'in konuşmasının ardından, kanun teklifinin ilk imzacılarından AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'e söz verildi. Gül, konuşmasına şehit ve gazileri anarak başladı. "Terörsüz Türkiye" hedefinin şehit ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde mümkün olduğunu belirten Gül, "Biz biliyoruz ki 'Terörsüz Türkiye' şehit ve gazilerimizin eseridir. Bizim mücadelemiz onların emanetini sonuna kadar muhafaza etmek, vatanımızı, ulusal birliğimizi, şehitlerimizin aziz hatırasını her zaman baş tacı ederek gazilerimizin kardeşlik iradesini, milli bütünlüğümüzün sarsılmaz teminatı olarak koruyacağız" dedi.

Kanun teklifinin önemine işaret eden Gül, "Bugün önemli bir kanun ve süreci konuşuyoruz. 'Terörsüz Türkiye' ile 100 yıllık Cumhuriyetimizin yarım asrına damga vuran terörün sonlandırıldığı bir süreci inşa ediyoruz. On yıllardır ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını sömüren, kalkınma hamlemizi yavaşlatan terör, bugün bütünüyle tasfiye edilme aşamasına gelmiştir. Terör ve silahlı şiddet sadece canlarımıza kastetmemiş, aynı zamanda demokrasiyi, siyaseti, sivil toplumu ve yerel kalkınmayı sekteye uğratmıştır. Bu yasayla silahlar susacak, demokrasi ve adalet güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

Gül, sürecin herhangi bir pazarlık sonucu ortaya çıkmadığını savunarak, "Bu süreç bir pazarlık ya da al-ver sürecinin neticesinde ortaya çıkmamıştır. Toplumumuzun tamamen beklentisiyle başlayan, silahların sustuğu bir sürecin akabinde bölgemizde de huzurun teminatı elbette Türkiye olacaktır" dedi.

"TEKLİFİMİZİ 367 MİLLETVEKİLİ ARKADAŞIMIZ İMZALAMIŞTIR"

Kanun teklifinin 367 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu belirten Gül, bunun Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakat olduğunu ifade etti. Gül, şunları söyledi:

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifimiz 5 Ağustos Çarşamba günü Meclis Başkanlığımıza sunulmuştur. Özellikle belirtmek isterim ki kanun teklifimizi 367 milletvekili arkadaşımız imzalamıştır. 367 milletvekili arkadaşımız Milli Dayanışma için, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için önemli bir kanunda destekle yazılı olarak imza atmışlardır. Teklife atılan imza sayısı ve imza sahiplerinin siyasi parti gruplarına dağılımı dikkate alındığında Türk demokrasi tarihi ve Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir tarihi mutabakatın, siyasal mutabakatın olduğunu ortaya koymaktadır."

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına değinen Gül, komisyonun geniş siyasi temsil ile çalıştığını belirterek, "Bu komisyon şeffaf bir şekilde, Meclisimizin denetimi, gözetimi altında tutanaklarıyla yürütülmüş ve kanun teklifi esasen o gün komisyonda çerçevesi çizilen, belirlenen bir çerçeve kanun niteliğindedir" dedi.

"ÇÖZÜMÜN ADRESİ TBMM'DİR"

Gül, teklifin yalnızca bir siyasi partinin değil, "milletin teklifi" olduğunu savunarak, "Bugün teklif ettiğimiz kanun sadece bir grubun, bir Cumhur İttifakı'nın ya da bir partinin değil, doğrudan doğruya milletimizin teklifidir. Bu teklif devlet aklıyla millet vicdanını buluşturan bir ortak aklın ürünüdür. Bir Türkiye mutabakatıdır" ifadelerini kullandı. Kanun teklifinin müzakereye açık olduğunu belirten Gül, milletvekillerinin önerilerinin değerlendirileceğini söyledi.

Gül, "Terörsüz Türkiye" hedefinin bir "millet mutabakatı" olduğunu belirterek, sürecin Türkiye'ye özgü ve milli bir model olduğunu söyledi. Siyaset kurumunun ilk kez bu ölçüde güçlü bir inisiyatif aldığını ifade eden Gül, çözüm adresinin TBMM olduğunu vurguladı.

Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi veren Gül, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çoğulcu bir yapıyla oluşturulduğunu belirterek, komisyonun çalışmalarının geniş katılımla yürütüldüğünü söyledi.

"BİR TÜRKİYE MUTABAKATIDIR"

Gül, komisyon raporunun güçlü destekle kabul edildiğini belirterek, görüşülen teklifin ortak aklın ürünü olduğunu savundu. Milletvekillerinin eleştiri ve önerilerinin dikkate alınacağını ifade eden Gül, "Bugün teklif ettiğimiz kanun sadece bir grubun, bir Cumhur İttifakı'nın ya da bir partinin değil, doğrudan doğruya milletimizin teklifidir. Bu teklif devlet aklıyla millet vicdanını buluşturan bir ortak aklın ürünüdür. Bir Türkiye mutabakatıdır" dedi.

Toplumsal mutabakatın önemine değinen Gül, "Toplumsal rızanın inşası demokrasinin vazgeçilmez, temel unsurudur. Aradığımız şey de toplumsal rızadır. Toplumsal rızanın inşası ve siyasi saikleriyle yeni bir toplumsal mutabakatın oluştuğunu bugün söyleyebiliriz. Bu mutabakat ülkemizde güven ve umut ikliminin sağlamlaştırılmasını temin etmiştir" ifadelerini kullandı.

Bölgesel gelişmelere de değinen Gül, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada küresel ölçekte önemli krizlerin yaşandığını belirterek, iç cephenin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Gül, sürecin ekonomik sonuçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, terör nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların sona ermesiyle kaynakların eğitime, bilime, teknolojiye ve üretime yönlendirilebileceğini söyledi. "Ülkenin milli serveti artık gençlerin istihdamına, milletin refahına yönlendirilecektir. Güvenlik için ayrılan kaynakların eğitime, bilime, teknolojiye, üretime, altyapıya, sosyal kalkınmaya yönlendirilebilmesi ülkemizde huzur ortamının güçlendirilmesi ve gelecek nesillerin güven içerisinde yaşayabilmelerine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ: TERÖRÜ TARİHİN KARANLIK ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERMEK ÜZEREYİZ, BUNA SEVİNİN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kanun teklifinin amacını AK Parti Grup Başkanı Abdulhamit Gül'ün anlattığını hatırlatarak, düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Terör sorununun ülke ve toplum üzerinde yarattığı etkileri Gazi Meclis'in yakından bildiğini belirten Yıldız, "On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Buna sevinin" dedi.

Yıldız, konuşmasında Terörle Mücadele Kanunu'nda yer alan terör tanımına değindi. Sürecin dönüm noktalarına da değinen Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te yaptığı çağrının ardından terör örgütlü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yaptığını, örgütün de 12 Mayıs 2025'te kendisini feshettiğini belirtti. Yıldız, "Terörsüz Türkiye; barış, huzur, demokrasi, hürriyet ve kardeşlik demektir" ifadelerini kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısının, resmi dilin Türkçe olduğunun ve laik Cumhuriyet ilkesinin hazırlanan raporda açık şekilde korunduğunu vurguladı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Yıldız, MHP'nin "Terörsüz Türkiye" hedefini desteklemeye devam edeceğini belirtti. Bin yıllık kardeşliğe, ortak yaşama iradesine ve milli birliğe sahip çıkacaklarını söyleyen Yıldız, şöyle konuştu:

"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği gibi yüreğimizle, gönlümüzle 'Terörsüz Türkiye'nin yanındayız. Tarihe, ecdada, şehitlere sahip çıkmak; ortak geleceği kucaklamak; milli değerler etrafında birleşmek; Türkiye'nin onurlu muhafazasını, milli birliğini, milli kimliğini ve milli devletini korumak; bin yıllık kardeşliği yaşatmak ve yaşamak için Terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar arkasındayız. Siyasi, ahlaki, vicdani hiçbir ölçüyü tanımayan; ilkesi, iradesi ve heyecanı olmayan; yalan, riya ve istismardan başka sermayesi kalmayanların ne söylediğine bakmayız. İstiyorlar ki birbirimize küselim. Birbirimizden kopalım. Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağa sarılı tabutlarını omuzlarımızda taşıyalım."

İYİ Parti milletvekillerinin, "Kim ister" diyerek tepki göstermesi üzerine Yıldız, "Ben ajitasyonlara pabuç bırakmam" diye karşılık verdi.

(Sürecek)

Kaynak: ANKA