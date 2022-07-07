Cenazede, öldürülen oğlunun mezarına elleriyle toprak attı

MUĞLA'da aralarında para meselesi bulunan kişiler tarafından uyuşturulup tabancayla vurularak öldürüldükten sonra yakıldığı belirlenen Ümit Erol'un (50) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Defin sırasında Yusuf Erol, oğlunun mezarına elleriyle toprak attı.

Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, 28 Haziran günü saat 00.30 sıralarında yürüyen kişi, yol kenarından gelen yoğun koku üzerine şüphelenip ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin incelemesinde, toprakla dolu çuvalda erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarmanın yaptığı çalışmada, cesedin emlak ve oto kiralama işi yapan Ümit Erol'a ait olduğu belirlendi.

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Ümit Erol'un cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Bodrum'a getirildi. Öğle namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda Erol için cenaze namazı kılındı. Ailesi ve yakınlarının katıldığı cenazede Erol, dualarla toprağa verildi. Defin sırasında Yusuf Erol'un oğlunun mezarına avuçlarıyla toprak attığı görüldü.