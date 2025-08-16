Yangınların arkası kesilmiyor! Çanakkale'den alevler yükseldi

Yangınların arkası kesilmiyor! Çanakkale'den alevler yükseldi
Yangınların arkası kesilmiyor! Çanakkale'den alevler yükseldi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Tayfur köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın hızla yayıldı. Ekipler, yangını söndürmek için müdahaleye başladı. Öte yandan kentte geçtiğimiz hafta çıkan orman yangınında 22 yapı yıkılmıştı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Tayfur köyü yakınlarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla büyürken; ekipler yangına müdahaleye başladı.

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşurken; her gün yeni bir yangın haberi daha geliyor. Son olarak Çanakkale'den alevler yükseldi.

GELİBOLU'DA ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

22 YAPI YIKILMIŞTI

Öte yandan Çanakkale'de geçtiğimiz haftalarda çıkan orman yangını kentte büyük panik yaratmıştı. Yangın nedeniyle 22 yapı yıkılmıştı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
