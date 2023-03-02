Çadır satışıyla eleştirilerin hedefi olan Kızılay'da Başkan Kerem Kınık'ın yaptığı paylaşıma tepki yorumu yağdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde Ahbap'a 2 bin 50 çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay tepkilerin odağına yerleşirken, Genel Başkan Kerem Kınık'ın bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşım da eleştirilerin hedefi oldu. Kınık'ın "Devam Kızılaycılar devam; Yara sarmaya, hal sormaya, yük sırtlamaya, dert paylaşmaya derman olmaya devam. 155 yıldır bu Hilal'in ışığında hep yaptığımız gibi" tweet'ine deyim yerindeyse tepki yorumu yağdı.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde yıkıma neden olurken, 45 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin 3. gününde yaşanan bir olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

KIZILAY BAŞKANI ÇADIR SATIŞINI DOĞRULADI

Kızılay'ın ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğine 2 bin 50 adet çadır sattığı öğrenilirken, büyük tartışma yaratan haberi Kızılay Başkanı Kerem Kınık "Bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz" sözleriyle doğruladı.

KEREM KINIK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Çadır satışı nedeniyle tepkiler odağına yerleşen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın bugün yaptığı bir paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

"DEVAM KIZILAYCILAR DEVAM, YARA SARMAYA..."

Kınık'ın Twitter hesabından yaptığı "Devam Kızılaycılar devam; Yara sarmaya, hal sormaya, yük sırtlamaya, dert paylaşmaya derman olmaya devam. 155 yıldır bu Hilal'in ışığında hep yaptığımız gibi" paylaşıma deyim yerindeyse tepki yorumları yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları;