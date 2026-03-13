Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na Girişinin 127'nci Yıl Dönümü Kutlandı

(ANKARA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Harp Okulu'na girişinin 127'nci yıl dönümü dolayısıyla Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile İran'ı misilleme saldırılarına ilişkin, "Türkiye olarak ilk günden itibaren tüm gelişmeleri büyük bir dikkatle takip etmekte, milli güvenliğimizi ilgilendiren her konuda gerekli tedbirleri almakta kararlıyız. Diplomasiyi önceleyerek çatışmaların sona erdirilmesi için çaba sarf ederken bekamıza yönelebilecek ihlallere karşı koymakta son derece muktedir olduğumuzu da her fırsatta ifade ediyoruz" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Harp Okulu'na girişinin 127'nci yıl dönümü Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda törenle kutlandı. "En büyük Harbiyeli" Atatürk'ün o zamanki adı Mekteb-i Harbiye-i Şahane olan Harp Okulu'na giriş tarihi olan 13 Mart 1899 dolayısıyla düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Güler'in yanı sıra; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı'nın konuşmasından sonra her yıl 13 Mart'ta yapılan Öğrenci Alay Komutanlığı geleneksel yoklaması gerçekleştirildi. Yoklamada numaraları okunan öğrenciler, teker teker ayağa kalkarak, "Burada" dedi. Sıra Atatürk'ün öğrencilik numarası "1283"e geldiğinde Harbiyeliler ayağa kalkarak "İçimizde" diye haykırdı.

Harbiyeliler daha sonra, " Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız. Atatürk'ün ifadesiyle Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir, Türk ulusu güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

Müzik dinletisi ve Kara Harp Okulu Halk Oyunları Grubu'nun halk oyunları gösterisinin ardından Kara Harp Okulu öğrencileri Kara Harp Okulu Marşı ve 100'üncü Yıl Marşı'nı okudu.

"Harbiye'de kazandığı disiplin , düşünce derinliği ve sorumluluk bilinci , O'nu C umhuriyetimizi kuran önder h a line getir di"

Törende konuşan Bakan Güler, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan ve millet uğrunda her türlü fedakarlığı gösteren tüm kahramanları andı. Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarihimizin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Kara Harp Okulu, nice komutanların, devlet adamlarının ve fikir insanlarının yetiştiği, milletimizin kaderinde söz sahibi olmuş nesillerin yoğrulduğu bir ocaktır. İşte Mustafa Kemal'in de bu şanlı yuvanın kapısından içeri girdiği gün, sadece bir askeri öğrencinin eğitim hayatı başlamamış, aynı zamanda bir milletin kaderine etki edecek büyük bir liderin yolculuğu da başlamıştır. Harbiye'de kazandığı disiplin, düşünce derinliği ve sorumluluk bilinci, O'nu Milli Mücadele'yi zafere taşıyan ve Cumhuriyetimizi kuran bir önder haline getirmiştir."

Bugün aynı kutlu mirasın taşıyıcıları olan sizlerin de Harbiye'de kazandığınız bilgi ve birikim hem bir meslek yolculuğunun hem de asil milletimizin güvenliğini ve devletimizin istikbalini omuzlayacak bir komutanın yetişme sürecidir. Ben de bu sıralarda eğitim alıp 52 yıl önce mezun olmuş bir komutanınız olarak Harbiyeli ünvanı taşımaktan daima gurur duydum. İnanıyorum ki, tarih boyunca buradan yetişen her Harbiyeli de aynı duygu ve düşüncelerle ülkemize ve şanlı ordumuza hizmet etmiştir ve etmeye de devam etmektedir. Bu vesileyle Mekteb-i Harbiye'nin bugünkü mümtaz seviyesine ulaşmasında katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal edenleri rahmetle anıyorum."

"28 Şubat'ta başlayan çatışmalar, bölgemizi yeni bir kriz sarmalının içine sürükledi"

Dünyanın yeni bir jeopolitik kırılma döneminden geçtiğini kaydeden Güler, uluslararası sistemde dengelerin hızla değiştiğini, güç merkezleri arasındaki rekabetin giderek sertleştiğini dile getirdi. Güler, "Güçlü olanın kendi çıkarlarını dayattığı bu ortamda, uluslararası hukuk ihlal edilmekte, küresel nizamı sağlamak için oluşturulan kurumlar etkisini kaybetmekte, diplomasi ise giderek daha kırılgan bir zeminde yol almaktadır" ifadelerini kullandı. Bakan Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"Orta Doğu'dan Karadeniz'e, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya uzanan geniş bir hatta savaşlar, vekalet çatışmaları, enerji rekabeti ve jeopolitik hesaplaşmalar aynı anda yaşanmaktadır. Özellikle yakın coğrafyamızdaki gelişmeler bu tabloyu daha da ağırlaştırmaktadır. Nitekim 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırılarıyla şiddetlenen çatışmalar, bölgemizi yeni bir kriz sarmalının içine sürüklemiştir."

"Milli güvenliğimizi ilgilendiren her konuda gerekli tedbirleri almakta kararlıyız"

Türkiye olarak ilk günden itibaren tüm gelişmeleri büyük bir dikkatle takip etmekte, milli güvenliğimizi ilgilendiren her konuda gerekli tedbirleri almakta kararlıyız. Diplomasiyi önceleyerek çatışmaların sona erdirilmesi için çaba sarf ederken bekamıza yönelebilecek ihlallere karşı koymakta son derece muktedir olduğumuzu da her fırsatta ifade ediyoruz. Çevremizdeki bu ateş çemberine rağmen ülkemiz, istikrar adası ve güvenlik merkezi olma vasfını sürdürmekte, bu konumunu korumak ve daha da güçlendirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yoğun bir gayret göstermektedir.

Çok iyi biliyoruz ki, dünyanın en zorlu jeopolitik kuşaklarından birinde yer alan ülkemizin güvenliği güçlü bir devlet yapısını, etkin bir diplomasiyi ve caydırıcı bir askeri kapasiteyi gerektirmektedir. Bu kapsamda binlerce yıllık köklü geleneğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; disiplinli yapısı, yüksek kabiliyetleri ve sahip olduğu saygın konumuyla ülkemizin ve milletimizin güvenliğinin en güçlü teminatıdır.

Öte yandan devam eden sıcak çatışmalar dahil, yaşanan kriz ve savaşlar, askeri doktrini, savunma ve güvenlik tedbirlerini ve stratejik aklı sürekli geliştirmemiz gerektiğini de ortaya koymaktadır. Şüphesiz siz Harbiyeliler için de bu gelişmeler, yalnızca takip etmeniz gereken hadiseler değil, geleceğin komutanlarına çıkarılacak dersler sunan askeri tecrübe kaynağı mahiyetindedir."

"Süreç, kirli hesapları altüst ederek kalıcı güvenlik, huzur ve refah ortamı oluşturacak"

Güler, içinde bulunulan kritik süreçte "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge" hedefinin ne kadar gerekli ve stratejik olduğunun bir kez daha açıkça görüldüğünü belirtti. Güler, "Gazi ve muzaffer ordumuz, kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirdiği gibi bu mücadelede de üzerine düşeni yapmıştır ve yapmaya da azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Binlerce yıllık engin devlet tecrübesiyle yürütülen bu süreç, bütün kirli hesapları altüst ederek, asırlık oyunları bozacak, kalıcı güvenlik, huzur ve refah ortamı oluşturacak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha emin adımlarla ilerlememize imkan sağlayacaktır" diye konuştu.

"Kendinizi her açıdan en iyi şekilde yetiştirmelisiniz"

İçinde bulunulan bu kritik dönemde Harbiyelilerin milletin güvenliğini sağlayacak, devletin bekasını koruyacak, bayrağın hür dalgalanmasını teminat altına alacak, caydırıcı güce sahip orduyu yönetecek komutan adayları olduğunu söyleyen Güler, Harbiyelilere tavsiyelerde bulundu. Güler, şunları kaydetti:

"Unutmayınız ki güçlü bir ordunun temeli; iyi yetişmiş, yüksek karakter sahibi ve stratejik düşünebilen subaylardır. Bu nedenle, kendinizi her açıdan en iyi şekilde yetiştirmelisiniz. Şüphesiz ki, bilgi sahibi olmadan güçlü olunamayacağı gibi disiplin olmadan da başarı sağlanamaz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, kahraman ordumuzun en temel niteliği ve Türk askerini diğer ordulardan ayıran en belirgin özelliklerden birisi mutlak itaat ve sarsılmaz disiplin anlayışıdır."

Disiplinle birlikte önemli bir husus da liderlik ve komutanlık özellikleridir. İyi bir lider ve gerçek bir komutan, öncelikle iyi bir karaktere sahip olmalıdır. Aynı zamanda, en zor şartlarda dahi soğukkanlılığını koruyabilmeli, gelişmeleri neden-sonuç ilişkisi kurarak okuyabilmeli, doğru kararları verebilmeli ve astlarına güvenip onlara örnek olmalıdır. İşte şanlı yuva Harbiye de sizlere yalnızca askeri bilgiyi değil, aynı zamanda bu liderlik ruhunu da kazandırmayı amaçlamaktadır.

"İnançlı, planlı, çalışkan ve azimli olduğunuz sürece, başarı daima yanı başınızda olacak"

Zaman gerçekten çok çabuk geçiyor. Bu yüzden buradaki vakitlerinizi okulunuzun her türlü imkanını en iyi şekilde kullanarak verimli şekilde geçirmeye çalışın. Kendinizi ne kadar çok geliştirirseniz yarın o kadar kazançlı olursunuz. Harbiyeli için her yeni gün, kendini bir adım daha geliştirme ve milletine daha güçlü hizmet etme fırsatı olarak görülmelidir. İnançlı, planlı, çalışkan ve azimli olduğunuz sürece, başarı daima yanı başınızda olacaktır. Zira başarı tesadüf değildir, bütünleşik bir gayretin ve hedeflere inanma iradesinin sonucudur. İnanıyorum ki sizler, burada edindiğiniz milli, manevi ve mesleki değerlerinizle asil milletimize ve devletimize nice hizmetlerde bulunacak, ülkemizin geleceğinin güvencesi ve kahraman ordumuzun gururu olacaksınız."

Kaynak: ANKA