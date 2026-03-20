Bursa ve çevre illerde bayram namazı kılındı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'daki camilerde Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Bursa'da cemaat, Ulu, Yeşil, Emir Sultan ve Murad Hüdavendigar camileri başta olmak üzere ibadethaneleri doldurdu.

Ezan öncesi camilerin içinde ve açık alanlarında yerini alan cemaat önce vaaz dinledi.

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Eskişehir

Günyüzü ilçesinde Merkez Cami'ne gelen vatandaşlar namaz öncesi vaaz dinledi.

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de bayram namazını burada kılarak, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Balıkesir

Bayram namazı dolayısıyla çok sayıda kişi tarihi Zağnos Paşa Camisi'ni doldurdu.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı bayram namazına, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir de katıldı.

Namazın ardından bayramlaşan cami cemaatine, çıkışta ikramlarda bulunuldu.

Sındırgı ilçesinde de bayram namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Kütahya

Kentin tarihi camileri Ulu, Karagöz Ahmet Paşa, Ali Paşa ve Takvacılar, bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlarla doldu.

İl Müftüsü İrfan Açık, Ulu Cami'deki vaazında, bayram sevincinin birlik ve beraberlik içinde yaşandığını belirtti.

Namazın ardından Kütahya Valisi Musa Işın ve kent protokolü, vatandaşlarla bayramlaştı.

Çanakkale

İl merkezindeki Necippaşa, Şehitler ve Yalı camilerine gelen çok sayıda vatandaş, namaz kılıp birbirlerinin bayramını tebrik etti.

Bayram namazlarını kılanlara çıkışta şeker, lokum ve çikolata ikramı yapıldı.

Büyükler ise namaza gelen çocuklara bayram harçlığı verdi.

Bilecik

Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayıboyu Camisi başta olmak üzere kent genelindeki ibadethanelere gelen vatandaşlar birlikte saf tuttu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, namaz öncesinde vaaz verdi.

Vaazın ardından bayram namazını kılan cemaat, dua etti.

Bayram namazına, Vali Faik Oktay Sözer, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı da katıldı.

Yalova

Yalovalılar da sabah erken saatlerde bayram namazı için camilere akın etti.

Başta Merkez Cami olmak üzere diğer camilerde dışarıya taşan kalabalık, namaz ve duanın ardından bayramlaştı.