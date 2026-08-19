Haberler

Netanyahu: Güneye doğru inen Türk askeri varlığını kabul etmeyeceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'de bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlenen saldırılarla ilgili konuşan Netanyahu, Türkiye'yi tehdit etti. Güneye ilerleyen Türk askeri varlığına izin vermeyeceklerini öne süren İsrail Başbakanı, saldırının amacını birinci ağızdan duyurdu.

İsrail, terör eylemlerine devam ediyor.

Esad rejiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar düzenliyordu.

Rejimin devrilmesinin ardından ise İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depoları ile stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletti.

ASKERİ HAVALİMANI HEDEF ALINDI

Bu kapsamda, Suriye'de stratejik bir nokta daha hedef alındı.

Yerel kaynaklar, saldırıların yerel saatle 03.00 sıralarında gerçekleştirildiğini ve İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı 4 kez hedef aldığını belirtti.

TÜRK ASKERLERİNİN YERLEŞECEĞİ İDDİASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi, Suriye’yi ülkenin kuzeydoğusundaki bir askeri üsse Türk askerlerinin konuşlandırılmasını kabul etmekle suçlayarak, bunun “İsrail’in güvenliğini tehdit ettiğini” belirtti.

Açıklama, Şam ve Washington’un İsrail tarafından gerçekleştirildiğini bildirdiği Ebu Zuhur Hava Üssü’ne yönelik saldırıların ardından geldi.

"GÜNEYE İNEN TÜRK VARLIĞINI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Saldırıyla ilgili konuşan Netanyahu, "Güneye doğru inen Türk askeri varlığını kabul etmeyeceğiz. Bunu açıkça belirttik." dedi.

"MESAJI İLETTİK"

Hava üssünü Türk askerlerinin yerleşeceği iddiasını tekrarlayan İsrail Başbakanı, şunları söyledi:

Türkiye'nin, Halep'e yakın bir hava üssüne konuşlanma niyetinde olduğunu gördük ve mesajı ilettik.” 

KÜSTAH AÇIKLAMALARINI SÜRDÜRDÜ

Açıklamasının devamında Türkiye'ye yönelik küstahça tehditlerine bir yenisini daha ekleyen Netanyahu, "Mesaj ulaştı ama görünüşe göre iyi anlaşılmadı.

Biz de daha iyi anlamalarını sağladık." ifadelerini kullandı. 

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz

İmamoğlu'nun itirafçı tanıklara soruları hakimi çileden çıkardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Sınırımızda neler oluyor? İsrail'den gerginliği tırmandıracak hamle
İBB davasında İmamoğlu ile 'rüşvet istediği' iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...

İmamoğlu, 'rüşvet istediği' iddia edilen sanıklar ile yüzleşti
Kendi partilisinin saldırısını “Bazı kesimlere” bağlayan Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Güngen, emniyetteki ifadesinde geri adım attı

Partilisinin saldırısını “bazı kesimlere” bağlamıştı! Geri adım attı
Şanlıurfa'da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı

Engelli çift ve çocuklarına 3 araçla pusu kurup dehşeti yaşattılar
DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı

DEM Parti düğmeye bastı! Diyarbakır’da 4 eş başkana uzaklaştırma
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi