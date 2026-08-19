İsrail, terör eylemlerine devam ediyor.

Esad rejiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar düzenliyordu.

Rejimin devrilmesinin ardından ise İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depoları ile stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletti.

ASKERİ HAVALİMANI HEDEF ALINDI

Bu kapsamda, Suriye'de stratejik bir nokta daha hedef alındı.

Yerel kaynaklar, saldırıların yerel saatle 03.00 sıralarında gerçekleştirildiğini ve İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı 4 kez hedef aldığını belirtti.

TÜRK ASKERLERİNİN YERLEŞECEĞİ İDDİASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi, Suriye’yi ülkenin kuzeydoğusundaki bir askeri üsse Türk askerlerinin konuşlandırılmasını kabul etmekle suçlayarak, bunun “İsrail’in güvenliğini tehdit ettiğini” belirtti.

Açıklama, Şam ve Washington’un İsrail tarafından gerçekleştirildiğini bildirdiği Ebu Zuhur Hava Üssü’ne yönelik saldırıların ardından geldi.

"GÜNEYE İNEN TÜRK VARLIĞINI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Saldırıyla ilgili konuşan Netanyahu, "Güneye doğru inen Türk askeri varlığını kabul etmeyeceğiz. Bunu açıkça belirttik." dedi.

"MESAJI İLETTİK"

Hava üssünü Türk askerlerinin yerleşeceği iddiasını tekrarlayan İsrail Başbakanı, şunları söyledi:

“ Türkiye'nin, Halep'e yakın bir hava üssüne konuşlanma niyetinde olduğunu gördük ve mesajı ilettik.”

KÜSTAH AÇIKLAMALARINI SÜRDÜRDÜ

Açıklamasının devamında Türkiye'ye yönelik küstahça tehditlerine bir yenisini daha ekleyen Netanyahu, "Mesaj ulaştı ama görünüşe göre iyi anlaşılmadı.

Biz de daha iyi anlamalarını sağladık." ifadelerini kullandı.