Bursa'da Yangın Kontrol Altına Alınamadı, Alevler Yeniden Canlandı

ANONSLA YARDIM ÇAĞRISI YAPILIYOR

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alınan orman yangınında alevler yeniden canlanırken, Harmancık Belediyesi'nden yapılan anonslarda, yangının artarak devam ettiği, traktör ve su tankerleri olan vatandaşların bölgeye intikal etmeleri istendi. İlçedeki çiftçiler, traktörlerine bağlı ilaçlama tankerlerine su doldurarak, hızla yangın bölgesine gitti.