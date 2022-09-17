Bursa'da infaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri yakalandı

Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına yönelik EYP'li saldırının gerçekleştirildiği ve 1 personelin şehit olduğu olayın failleri İzmir'de yakalandı. MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensubunun yakalandığını sosyal medyadan duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehidimiz Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı. Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk polisi yakalar" ifadelerini kullandı.

Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensubu Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde sürdürülen çalışmalarda 17 Eylül 2022 saat 19.30 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla Dikili'de yakalandı.

"ŞEHİT CENGİZ YİĞİT'İN KANI YERDE KALMADI"

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidimiz Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı, 20 Nisan'da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı. Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk polisi yakalar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 personel şehit oldu, 7 kişi yaralandı. Saldırının ardından Bursa'ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olay yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, "Bu terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili savcılık, valilik koordinasyonumuzda emniyet teşkilatımız gerekli çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Yakın bir zamanda failler ele geçecektir" dedi. Bakan Bozdağ da, "İlk elde edilen verilen bu saldırının bir terör saldırısı olduğunu gösteriyor. Hem güvenlik güçlerimiz hem adli birimler gerekli tahkikatı enine boyuna yapıyorlar." dedi. Öte yandan EYP'li saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit için adliye önünde tören düzenlendi. Törende ağlayan şehit kızını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Senin baban bir kahraman yavrum" diyerek teselli etti. Törenin ardından şehit Yiğit, memleketi Ağrı'da toprağa verildi.

Saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit