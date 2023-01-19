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Bursa'da gökyüzünde oluşan mercek bulutunu görenler telefonlarına sarıldı

Güncel Haberler

Bursa'da kuvvetli lodos vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Deniz trafiğini felç eden lodosla birlikte ortaya çıkan bir görüntü ise özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan mercek bulutu, görenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

Bursa'da kuvvetli lodos hayatı adeta felç ederken, deniz trafiğinde aksamalar yaşanıyor, vatandaşlar rüzgarın etkisiyle uçan çatılar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bursa'da gökyüzünde oluşan bulutu görenler cep telefonlarına sarıldı

BULUTU GÖREN TELEFONUNA SARILDI

Bursa semalarında sabah saatlerinde ise mercek bulutu görüldü. Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

Bursa'da gökyüzünde oluşan mercek bulutunu görenler telefonlarına sarıldı

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Çok sayıda internet kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu. Bulutu UFO'ya benzeteler de oldu korku filmlerinden alıntı yapanlar da.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Güncel

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