Bu üç şehrimizde oturan vatandaşlarımıza at ve eşek eti yedirdiler

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı son tağşiş ve hileli gıda listesi yine kan dondurdu. Saffet Et Ürünleri’ne ait sucuklarda at ve eşek eti (tek tırnaklı) tespit edildi. Skandalın adresi sadece sucukla sınırlı kalmadı; Mersin ve Manisa’da da tantuni, kıyma kavurma ve lahmacun harcından tek tırnaklı eti çıktı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak, vatandaşın sağlığıyla oynayanları ve taklit ile tağşiş yapan firmaları kamuoyuna duyurmak amacıyla hazırladığı hileli gıda ifşa listesini güncelledi. Son duyuruda, tüketicilerin sıkça tercih ettiği çeşitli et ve et ürünlerinde yapılan skandal sahtecilikler bir kez daha gözler önüne serildi.

SUCUKLARDA TEK TIRNAKLI ETİ

Listede en çok dikkat çeken ve büyük tepki toplayan firma Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren Saffet Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi oldu. Şirkete ait "Kocaağa Çiftliği" ve "Salih Kocaağa Çiftliği" markaları altında piyasaya sürülen ısıl işlem görmüş sucuk, baton sucuk ve kangal sucuk ürünlerinde "Tek Tırnaklı Eti" (at, eşek) tespit edildi. Farklı parti ve seri numaralarına sahip çok sayıda sucuk ürününde at ve eşek etine rastlanması gıda denetimlerinin hayati önemini bir kez daha ortaya koydu.

MERSİN VE MANİSA’DA DA BENZER SKANDALLAR

Bakanlığın açıkladığı listede gıda skandalının yalnızca sucukla sınırlı kalmadığı görüldü. Manisa ve Mersin'deki işletmelerde yapılan denetimlerde de şu vahim ihlaller belirlendi: