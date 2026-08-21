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Futbol Oynarken Kalp Krizi Geçiren 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Futbol Oynarken Kalp Krizi Geçiren 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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- Osmaniye'de mahallede arkadaşlarıyla futbol oynarken hayatını kaybeden 13 yaşındaki İdris Karahalid'in babası Hıdır Karahalid: "Galatasaray'da Icardi'yi çok severdi. Muhammed Salah'ı da çok severdi. Sevdiği futbolcularla tanışmayı, görüşmeyi, onlarla vakit geçirmeyi çok isterdi"

Osmaniye'de mahallede arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, eski Galatasaraylı oyuncu Mauro Icardi ve Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah ile tanışmayı hayal ediyordu.

Suriye'den 2016'da eşi ve 4 çocuğuyla Türkiye'ye göç eden baba Hıdır Karahalid, futbolu çok seven oğlu İdris Karahalid'i 7 yaşındayken Osmaniye 1. Amatör Lig B grubunda mücadele eden Osmaniye Yeşilovaspor'un altyapısına yazdırdı.

Bulduğu her fırsatta futbol oynayan İdris'in en büyük hayali ise gönül verdiği Galatasaray'ın eski oyuncusu Mauro Icardi ve Trabzonspor'a transfer olan Muhammed Salah ile tanışmaktı.

Mahallede üç gün önce arkadaşlarıyla futbol oynarken aniden fenalaşan İdris'i babası özel bir araçla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen İdris, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İdris'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Oğlunun ani kaybının şokunu yaşayan baba Hıdır Karahalid, cep telefonunda İdris'in görüntülerini izliyor.

Komşusunun aracıyla hastaneye götürdü

Baba Karahalid, AA muhabirine, oğlunun akşam ezanı öncesi arkadaşlarıyla mahallede futbol oynadığını söyledi.

Oğlunun evin önüne oturduğunu gördüğünü aktaran Karahalid, "Baktım otururken elindeki top yere düştü. Sonra kendi düştü. Ben koşarak geldim baktım çocuk yerde ağzı ve gözleri açık yatıyor. 'Ambulans çağırın' diye bağırdım. Komşum 'Araba hazır bin' dedi. Hastaneye giderken kalbini, boynunu ovaladım. Suni teneffüs yaptım ama hiç hareket etmiyordu." dedi.

Hastanede doktorların çocuğuna hemen müdahale etmeye başladıklarını belirten Karahalid, "1 saat sonra doktor çıktı ve 'Kalbi durmuş, bekle' dedi. 1 saat sonra doktor tekrar geldi, 'İdris öldü, başınız sağ olsun' dedi." ifadelerini kullandı.

Karahalid, İdris'te hiçbir hastalık emaresi bulunmadığını, oğlunun çok hareketli ve neşeli bir çocuk olduğunu dile getirdi.

Futbolu çok severdi

İdris'in futbolu çok sevdiğini vurgulayan baba Hıdır Karahalid, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki takımlardan Galatasaray'ı çok severdi. Amcasının çocukları da kendisi gibi futbolcu. Hepsi Galatasaray'ı çok sever. Cristiano Ronaldo'yu çok severdi. Futbol oynarken onun hareketlerini yapardı. Galatasaray'da Icardi'yi çok severdi. Muhammed Salah'ı da çok severdi. Sevdiği futbolcularla tanışmayı, görüşmeyi, onlarla vakit geçirmeyi çok isterdi."

Kaynak: AA
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