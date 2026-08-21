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Özgür Özel'den siyaset tarihine geçecek bir gaf daha!

Özgür Özel'den siyaset tarihine geçecek bir gaf daha! Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'den siyaset tarihine geçecek bir gaf daha!
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Yeni Parti’nin kuruluşunun ardından Trabzon’da esnaf ziyaretine çıkan Özgür Özel, Fatih Sultan Mehmet’in Manisa’da yetiştiğini vurgulamak isterken büyük bir yanlışa imza attı. Fethin tarihini 1483 olarak ifade eden Özel'in bu gafı, kısa sürede gündem oldu.

  • Özgür Özel, Trabzon ziyaretinde Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u 1483'te fethettiğini söyleyerek tarih bilgisi hatası yaptı; gerçekte fetih 29 Mayıs 1453'te gerçekleşti.
  • Özgür Özel, Şubat 2025'te Manisa'daki konuşmasında Ziya Gökalp'in 'Asker Duası' şiirini yanlış kelimelerle aktararak gündem olmuştu.

Yeni Parti’nin kuruluşuyla birlikte saha çalışmalarına hız veren Özgür Özel, Trabzon programı kapsamında kent esnafını ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında tarihi şahsiyetlere ve şehirlere değinmek isteyen Özel’in konuşmasındaki bilgi yanlışlığı dikkatlerden kaçmadı.

"1483'TE İSTANBUL'U FETHETTİ"

Trabzon sokaklarında esnafla sohbet ettiği esnada Fatih Sultan Mehmet'ten bahseden Özgür Özel, ünlü padişahın şehzadelik dönemine vurgu yaparken "Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti, 1483'te İstanbul'u fethetti" ifadelerini kullandı. 

TARİHİ GERÇEK NE?

Özgür Özel’in ifade ettiğinin aksine, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 1483 yılında değil, 29 Mayıs 1453 tarihinde fethetmişti. 1483 yılı ise Fatih Sultan Mehmet'in vefatından (1481) iki yıl sonrasına denk geliyor.

DAHA ÖNCE DE ŞİİR GAFI VARDI 

Özgür Özel, Şubat 2025'te Manisa'da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "şiir bilmez, cahil" diye eleştirirken, Erdoğan'ın 1997 yılında Siirt'te okuyup hapse girmesine yol açan Ziya Gökalp'e ait "Asker Duası" şiirini yanlış kelimelerle aktararak sosyal medyada gündem olmuştu. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

Nr belliyordunuz, abdedt tazeler şimdi

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Kafa dumanlı ayni Ağrı dağı gibi...

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Haber Yorumlarıtaze vatandaş:

1283 de olabilir 1683 de olurmu olur

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Haber YorumlarıHasan Okutan:

Daha birde bu şahıs ülkeyi yönetmeye aday gösteriliyor. 5 yaşında çocuğun bile bildiği İstanbul fetih yılını bile bilmeyen bu şahıs nasıl ülke yönetecek:)

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