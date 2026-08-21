Özgür Özel'den siyaset tarihine geçecek bir gaf daha!

Yeni Parti’nin kuruluşuyla birlikte saha çalışmalarına hız veren Özgür Özel, Trabzon programı kapsamında kent esnafını ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında tarihi şahsiyetlere ve şehirlere değinmek isteyen Özel’in konuşmasındaki bilgi yanlışlığı dikkatlerden kaçmadı.

"1483'TE İSTANBUL'U FETHETTİ"

Trabzon sokaklarında esnafla sohbet ettiği esnada Fatih Sultan Mehmet'ten bahseden Özgür Özel, ünlü padişahın şehzadelik dönemine vurgu yaparken "Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti, 1483'te İstanbul'u fethetti" ifadelerini kullandı.

TARİHİ GERÇEK NE?

Özgür Özel’in ifade ettiğinin aksine, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 1483 yılında değil, 29 Mayıs 1453 tarihinde fethetmişti. 1483 yılı ise Fatih Sultan Mehmet'in vefatından (1481) iki yıl sonrasına denk geliyor.

DAHA ÖNCE DE ŞİİR GAFI VARDI

Özgür Özel, Şubat 2025'te Manisa'da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "şiir bilmez, cahil" diye eleştirirken, Erdoğan'ın 1997 yılında Siirt'te okuyup hapse girmesine yol açan Ziya Gökalp'e ait "Asker Duası" şiirini yanlış kelimelerle aktararak sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaynak: Haberler.com