UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Bir takımımız 30. sırada
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Türk takımları arasında 52.750 puanla 30. sırada bulunan Fenerbahçe zirvede yer alırken, Galatasaray 51, Beşiktaş 141, Trabzonspor ise 162. sırada bulunuyor.
Avrupa kupalarında 2026-2027 sezonunun başlamasıyla UEFA kulüpler sıralaması da güncellendi.
FENERBAHÇE 30. SIRADA
Türk takımları arasında en üst sırada Fenerbahçe bulunuyor. Sarı-lacivertliler 52.750 puanla 30. basamakta yer alırken Juventus, Lille ve Shakhtar Donetsk gibi takımların önünde bulunuyor. Galatasaray ise 38.500 puanla 51. sırada kendisine yer buldu.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR GERİLERDE
Beşiktaş, 11.500 puanla 141. sırada bulunurken Trabzonspor ise 9.415 puanla 162. basamakta yer aldı.
Türk takımlarının sıralamadaki yerleri şöyle:
- 30- Fenerbahçe: 52.750 puan
- 51- Galatasaray : 38.500 puan
- 141- Beşiktaş : 11.500 puan
- 162- Trabzonspor: 9.415 puan
ZİRVEDE BAYERN MÜNİH VAR
Listenin zirvesinde 121.500 puanla Bayern Münih bulunuyor. Alman devini 119.000 puanla Arsenal ve 114.500 puanla Real Madrid takip ediyor.
UEFA KULÜPLER SIRALAMASI
1- Bayern Münih | 121.500 puan
2- Arsenal | 119.000 puan
3- Real Madrid | 114.500 puan
4- Paris Saint-Germain | 113.000 puan
5- Inter | 109.000 puan
6- Manchester City | 98.500 puan
7- Barcelona | 98.250 puan
8- Liverpool | 97.000 puan
9- Bayer Leverkusen | 91.000 puan
10- Borussia Dortmund | 90.750 puan
11- Atletico Madrid | 85.750 puan
12- Aston Villa | 83.000 puan
13- Tottenham | 82.000 puan
14- Fiorentina | 76.250 puan
15- Roma | 74.750 puan
16- Chelsea | 74.250 puan
17- Porto | 70.750 puan
18- Benfica | 70.000 puan
19- Club Brugge | 68.250 puan
20- Sporting Lizbon | 68.000 puan
21- Atalanta | 68.000 puan
22- Real Betis | 63.500 puan
23- PSV Eindhoven | 61.250 puan
24- Milan | 59.000 puan
25- Manchester United | 58.500 puan
26- Freiburg | 56.500 puan
27- Eintracht Frankfurt | 55.000 puan
28- Olimpiakos | 54.250 puan
29- Napoli | 54.000 puan
30- Fenerbahçe | 52.750 puan
31- Juventus | 52.250 puan
32- Lille | 51.750 puan
33- Shakhtar Donetsk | 50.250 puan
34- Lazio | 50.000 puan
35- AZ Alkmaar | 49.875 puan
36- Bodo/Glimt | 49.000 puan
37- Ferencvaros | 48.250 puan
38- Viktoria Plzen | 48.000 puan
39- Union Saint-Gilloise | 48.000 puan
40- Real Sociedad | 48.000 puan
41- West Ham United | 48.000 puan
42- Braga | 47.750 puan
43- Feyenoord | 47.000 puan
44- Olimpik Lyon | 44.750 puan
45- RB Leipzig | 44.000 puan
46- Kopenhag | 41.375 puan
47- Midtjylland | 41.250 puan
48- Monaco | 41.000 puan
49- Rangers | 40.250 puan
50- Athletic Bilbao | 38.750 puan
51- Galatasaray | 38.500 puan
141- Beşiktaş | 11.500 puan
162- Trabzonspor | 9.415 puan