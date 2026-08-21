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UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Bir takımımız 30. sırada

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Bir takımımız 30. sırada
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UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Türk takımları arasında 52.750 puanla 30. sırada bulunan Fenerbahçe zirvede yer alırken, Galatasaray 51, Beşiktaş 141, Trabzonspor ise 162. sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında 2026-2027 sezonunun başlamasıyla UEFA kulüpler sıralaması da güncellendi.

FENERBAHÇE 30. SIRADA

Türk takımları arasında en üst sırada Fenerbahçe bulunuyor. Sarı-lacivertliler 52.750 puanla 30. basamakta yer alırken Juventus, Lille ve Shakhtar Donetsk gibi takımların önünde bulunuyor.  Galatasaray ise 38.500 puanla 51. sırada kendisine yer buldu.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR GERİLERDE

Beşiktaş, 11.500 puanla 141. sırada bulunurken Trabzonspor ise 9.415 puanla 162. basamakta yer aldı.

Türk takımlarının sıralamadaki yerleri şöyle:

  • 30- Fenerbahçe: 52.750 puan
  • 51- Galatasaray : 38.500 puan
  • 141- Beşiktaş : 11.500 puan
  • 162- Trabzonspor: 9.415 puan

ZİRVEDE BAYERN MÜNİH VAR

Listenin zirvesinde 121.500 puanla Bayern Münih bulunuyor. Alman devini 119.000 puanla Arsenal ve 114.500 puanla Real Madrid takip ediyor.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI

1- Bayern Münih | 121.500 puan

2- Arsenal | 119.000 puan

3- Real Madrid | 114.500 puan

4- Paris Saint-Germain | 113.000 puan

5- Inter | 109.000 puan

6- Manchester City | 98.500 puan

7- Barcelona | 98.250 puan

8- Liverpool | 97.000 puan

9- Bayer Leverkusen | 91.000 puan

10- Borussia Dortmund | 90.750 puan

11- Atletico Madrid | 85.750 puan

12- Aston Villa | 83.000 puan

13- Tottenham | 82.000 puan

14- Fiorentina | 76.250 puan

15- Roma | 74.750 puan

16- Chelsea | 74.250 puan

17- Porto | 70.750 puan

18- Benfica | 70.000 puan

19- Club Brugge | 68.250 puan

20- Sporting Lizbon | 68.000 puan

21- Atalanta | 68.000 puan

22- Real Betis | 63.500 puan

23- PSV Eindhoven | 61.250 puan

24- Milan | 59.000 puan

25- Manchester United | 58.500 puan

26- Freiburg | 56.500 puan

27- Eintracht Frankfurt | 55.000 puan

28- Olimpiakos | 54.250 puan

29- Napoli | 54.000 puan

30- Fenerbahçe | 52.750 puan

31- Juventus | 52.250 puan

32- Lille | 51.750 puan

33- Shakhtar Donetsk | 50.250 puan

34- Lazio | 50.000 puan

35- AZ Alkmaar | 49.875 puan

36- Bodo/Glimt | 49.000 puan

37- Ferencvaros | 48.250 puan

38- Viktoria Plzen | 48.000 puan

39- Union Saint-Gilloise | 48.000 puan

40- Real Sociedad | 48.000 puan

41- West Ham United | 48.000 puan

42- Braga | 47.750 puan

43- Feyenoord | 47.000 puan

44- Olimpik Lyon | 44.750 puan

45- RB Leipzig | 44.000 puan

46- Kopenhag | 41.375 puan

47- Midtjylland | 41.250 puan

48- Monaco | 41.000 puan

49- Rangers | 40.250 puan

50- Athletic Bilbao | 38.750 puan

51- Galatasaray | 38.500 puan

141- Beşiktaş | 11.500 puan

162- Trabzonspor | 9.415 puan

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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