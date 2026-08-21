Haberler

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi Haber Videosunu İzle
Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İsrail Başbaşkanı Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında "soykırım" suçundan kırmızı bülten çıkarılması için resmi sürecin başlatıldığını açıkladı.

  • İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında 'Soykırım' suçlamasıyla 14 Temmuz 2026'da yakalama kararı çıkardı.
  • Adalet Bakanlığı, Netanyahu ve Moskovitch'in uluslararası aranması için İçişleri Bakanlığından kırmızı bülten talep etti ve evrakı Dışişleri Bakanlığına iletti.
  • Netanyahu ve Moskovitch; soykırım, insanlığa karşı suç, hürriyetten yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım araçlarının kaçırılması suçlarından yargılanıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen yargı sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/108 Esas sayılı dosyası kapsamında, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch’in de yer aldığı 35 sanık hakkında yargı sürecinin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

NETANYAHU HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN TALEP EDİLDİ

Açıklamada, Mahkeme tarafından Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında "Soykırım" suçlamasıyla 14 Temmuz 2026 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı hatırlatıldı. Bu karar doğrultusunda, şüphelilerin uluslararası alanda aranması amacıyla kırmızı bülten çıkarılması talebinin Adalet Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına iletildiği ve gerekli evrakın Dışişleri Bakanlığına gönderildiği aktarıldı.

SUÇLAMALAR NE?

Netanyahu ve Moskovitch hakkında, uluslararası sularda insani yardım taşıyan sivillere yönelik silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulması eylemleri nedeniyle çok sayıda ağır suçtan kovuşturma yürütülüyor

Netanyahu ve Moskovitch'e yöneltilen suçlamalar şunlar:

  • Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suç
  • Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
  • Kasten Yaralama ve Eziyet
  • Mala Zarar Verme ve Nitelikli Yağma
  • Ulaşım Araçlarının Kaçırılması

BAKAN GÜRLEK'İN AÇIKLAMASI 

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklama şöyle:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı süreci kararlılıkla devam etmektedir. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/108 Esas sayılı dosyasında, aralarında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch’in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütülmektedir.

Dosya kapsamında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında “Soykırım” suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda, Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir.

Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch; Gazze’ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında “İnsanlığa Karşı Suç”, “Soykırım”, “Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Kasten Yaralama”, “Eziyet”, “Mala Zarar Verme”, “Nitelikli Yağma” ve “Ulaşım Araçlarının Kaçırılması” suçlarından yargılanmaktadır.

Gazze’de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze’de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanacağız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. İnsanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız."

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Ülkece Çok pis kınıyoruz elimizden gelen bu kınama bakanlığı faaliyete geçsin )

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Yakut Yakut:

sayın bakan iyi çalışıyor zeki adam

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer Kılıçaslan:

hikayeler

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezer Erarslan:

aynen aynen ??????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıademsakarr:

aynen kanka tamam

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius'un son paylaşımı tartışma yarattı

Tartışma yaratan kare!

İsrail'e bir rest de Bahçeli'den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın

Bahçeli'den İsrail'e tarihi rest
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç

Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! İşte nedeni
Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu

Tepkiler çığ gibi! Sevgilisinin yanında adama yaptığına bakın

Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor

Tanıdınız mı? Verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
Cengiz Ünder de gidiyor! Paraya para demeyecek

O da gidiyor! Paraya para demeyecek
61 yıllık Türk devi iflas etti

61 yıllık Türk devi iflas etti
Kuytulcular operasyon öncesi hard diskleri yok etmiş!

Kuytulcuların karargahına baskın: Operasyonu anlayınca bunu yapmışlar
Bir Dünya Kupası daha geliyor! Tam 96 ülke katılacak

Futbolda dengeleri değiştirecek dev bir organizasyon daha geliyor