Özcan Deniz’den eşine sürpriz! Samar Dadgar’ın dileği duygulandırdı

2023 yılında nikâh masasına oturan Özcan Deniz ve Samar Dadgar, bu kez doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi. 33 yaşına giren Dadgar için eşi Özcan Deniz romantik bir kutlama hazırladı.

Çiçekler ve pastayla eşinin yeni yaşını kutlayan Deniz, bu özel anları birlikte geçirdiği Samar Dadgar’la paylaşmayı da ihmal etmedi. Dadgar ise doğum gününde yaptığı dileği sosyal medya hesabından takipçilerine aktardı.

“TEK İSTEDİĞİM SEVDİĞİM ADAMLA BİR ÖMÜR”

Yeni yaşında güzel dileklerde bulunduğunu söyleyen Dadgar, aslında en büyük arzusunun eşiyle uzun ve mutlu bir hayat sürmek olduğunu belirtti.

Dadgar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün çok güzel dileklerde bulundum. Ama aslında tek istediğim, sevdiğim adamla bir ömür boyu sürecek bir mutluluk. Çünkü belki de hayatın asıl anlamı budur: sevmek, sevilmek ve birlikte yaşlanmak.”

Samar Dadgar, Özcan Deniz’in kendisine gönderdiği “Hep beraber nice, mutlu yaşlarımız olsun. Seni seviyorum hayatım” notunu da takipçileriyle paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN KUTLAMA MESAJLARI

Dadgar’ın doğum günü paylaşımına çok sayıda takipçisinin yanı sıra ünlü isimler de yorum yaptı. Seda Sayan, “Canım Samar mutlu sağlıklı yılların olsun yavrum” derken, İpek Tuzcuoğlu ise “Canım güzel yılların olsun sevgi dolu” ifadeleriyle Dadgar’ın yeni yaşını kutladı.

Kaynak: Haberler.com