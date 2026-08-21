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Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş

Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş
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Fenerbahçe-Lyon karşılaşmasını yan yana takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aziz Yıldırım'ın tribündeki halleri dikkat çekti. Bak'ın zaman zaman Yıldırım'a yönelmesine rağmen Fenerbahçe Başkanı'nın gözünü sahadan ayırmaması, hatta yanındaki Bak'a neredeyse hiç dönüp bakmaması görüntünün en dikkat çeken detayı oldu.

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Lyon maçını tribünde yan yana takip etti.
  • Karşılaşma sırasında Bakan Bak heyecanlı ve hareketli tavırlar sergilerken, Aziz Yıldırım gözünü sahadan ayırmadan maça konsantre oldu ve çevresindekilere tepki vermedi.
  • İkilinin maç sırasındaki farklı tavırları tribünden kaydedilen görüntülerle çok sayıda yorumun konusu oldu.

Fenerbahçe- Lyon karşılaşmasının ardından tribünden ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti. Maçı yan yana takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın karşılaşma sırasındaki farklı tavırları çok konuşuldu.

MAÇI YAN YANA TAKİP ETTİLER

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı kritik mücadeleyi tribünden takip etti. Bak'ın hemen yanında ise Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yer aldı. Karşılaşma sırasında kaydedilen görüntülerde Bakan Bak'ın heyecanlı ve hareketli olduğu anlar dikkat çekti.

AZİZ YILDIRIM PEK ORALI OLMADI

Görüntünün asıl dikkat çeken bölümü ise Aziz Yıldırım'ın tavırları oldu. Bakan Bak'ın yanında hareketli şekilde karşılaşmayı takip ettiği anlarda Yıldırım'ın kendisine pek oralı olmadığı ve gözlerini sahadan ayırmadığı görüldü. Aziz Yıldırım'ın çevresinde yaşananlara fazla tepki vermeden tamamen maça konsantre olması görüntüleri izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

İKİLİNİN FARKLI HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir tarafta karşılaşmayı hareketli şekilde takip eden Osman Aşkın Bak, diğer tarafta ise gözünü sahadan ayırmayan Aziz Yıldırım'ın yer aldığı görüntüler kısa sürede çok sayıda yorumu beraberinde getirdi.

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMiharbi mediç :

Bu görüntü ilemi bu sonuca vardınız,maç başlamadan muhabbet ettiler,onunda yayınlayın milleti birbirine düşürmeyin.nokta

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Haber YorumlarıAykut Arak:

BABA YANAK OKŞATMAZ

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Haber YorumlarıR lhn:

GS Fanatiği bir Spor Bakanına Aziz Başkan nasıl davranacağını çok iyi bilir.

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