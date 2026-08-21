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Fenerbahçe servet kazandı! 5 yılda kasaya giren para dudak uçuklattı

Fenerbahçe servet kazandı! 5 yılda kasaya giren para dudak uçuklattı
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Fenerbahçe, yıldız transferleriyle kadrosunu güçlendirirken yaptığı oyuncu satışlarıyla da önemli bir gelir elde etti. Sarı-lacivertliler, son dönemde Fred, Sidiki Cherif ve Omar Fayed'in satışından 27 milyon euro kazanırken, son 5 yıldaki toplam oyuncu satış geliri 178,7 milyon euroya ulaştı.

Fenerbahçe, son bir haftada Fred'i Atletico Mineiro'ya, Sidiki Cherif'i Coventry City'ye, Omar Fayed'i ise Frosinone'ye gönderdi. 

Özellikle Sidiki Cherif'in 24,5 milyon euro karşılığında Coventry City'ye transferi dikkat çekti. Bu rakamla genç futbolcu, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis geliri sağladığı üçüncü oyuncu oldu. Sarı-lacivertliler üç oyuncunun satışından toplam 27 milyon euro gelir elde etti.

5 YILDA 178,7 MİLYON EURO

Son satışlarla birlikte Fenerbahçe'nin son 5 yılda futbolcu satışlarından elde ettiği toplam gelir 178,7 milyon euroya yükseldi. Sarı-lacivertliler ayrıca geçen sezon elde ettiği 24,5 milyon euroluk toplam satış gelirini yeni sezonda şimdiden geride bıraktı.

9 YABANCIYLA DAHA YOLLAR AYRILACAK

Yapılan ayrılıkların ardından Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı futbolcu sayısı 21'e düştü. Sarı-lacivertlilerin 10+4 yabancı kuralına uygun bir kadro oluşturabilmesi için 9 yabancı futbolcuyla daha yollarını ayırması gerekiyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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