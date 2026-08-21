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Eski bakan adına tahsisli! İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

Eski bakan adına tahsisli! İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para
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Ankara'da yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçta yakalanan Hilmi Tuna Kuriş'in aralarından bulunduğu 3 kişiden 58 bin avro ele geçirildi. Araç ise usulsüz ışıklı uyarı sistemleri bulunması nedeniyle 1 ay trafikten menedildi.

  • Firari Hilmi Tuna Kuriş, Muğla'nın Menteşe ilçesinde Marmaris Kavşağı'nda düzenlenen operasyonda yakalandı.
  • Yakalandığı 2024 model Volvo S90, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030'a kadar geçiş üstünlüğü sahibi araç olarak resmi tahsisliydi ve araçta 58 bin avro nakit ele geçirildi.
  • Araç, mevzuata aykırı çakar yerleştirilmesi nedeniyle 1 ay trafikten men edildi; soruşturmada daha önce Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreste 200 kilogram külçe altın bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme daha yaşandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince yürütülen ortak operasyonda, firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş Menteşe ilçesindeki Marmaris Kavşağı’nda yakalandı.

VIP ARAÇTA 58 BİN AVRO ÇIKTI 

Şüphelilerin içerisinde bulunduğu 34 plakalı, 2024 model Volvo S90 markalı aracın San Sistem Lojistik adına kayıtlı olduğu belirlendi. Yapılan detaylı sorgulamalarda, söz konusu aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar geçiş üstünlüğüne sahip araç olarak resmi tahsisinin bulunduğu saptandı. Araçta yapılan aramalarda ise 58 bin avro nakit para ele geçirildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ 

Emniyet ekiplerinin araç üzerinde yaptığı incelemelerde, ışıklı ve sesli uyarı sistemlerinin (çakar) mevzuata aykırı şekilde ön ve arka cam içerisine yerleştirildiği tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından uygulanan cezai işlemler kapsamında araç 1 ay süreyle trafikten menedildi. Soruşturma kapsamında adli işlemler derinleştirilerek sürdürülüyor.

200 KİLOGRAM ALTIN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklanmıştı. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bir adreste arama yapılmıştı. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulunmuştu.

Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi Beyi:

İdris Naim Şahin e ne olacak peki? Dokunabilecek misiniz? Menzile de dokunabilecek misiniz?

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet null:

iyi partili yalnız araştır

yanıt6
yanıt2
Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

AKP'li eski bakan İdris Şahin hala devletin arabasınımı kullanıyor?????

yanıt6
yanıt3
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

niye menzil muhalif mi ki ?

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıEnver zincirkıran zincirkıran:

vekil nolacak

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

iyi partili idris naim

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıYunus Baz:

Vallah herkes kılıfına birşey uydurmuş gidiyor, biz bir ay fatura yada vergi ödemesek bırakın ödememeyi ödeme günü geçese yakamızdan tutarlar, kimbilir? hmmmm sahi kim bilir ????

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAdamin biri biri:

Yalan yalan yalan...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
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