Bu tesiste yıllık 34 milyon metreküp atık su arıtılıp, ayda 1500 ton katı atık geri dönüştürülüyor

BURSA'nın Gürsu ilçesinde 19 yıldır hizmet veren Yeşil Çevre Arıtma Tesisi, çoğu sanayi kuruluşlarından gelen atık suları arıtıp yılda yaklaşık 34 milyon metreküp kirleticinin doğaya karışmasının önüne geçiyor. Tesiste atık suyun yanı sıra ayda 1500 ton katı atık maddenin geri dönüşümünün sağlandığını söyleyen Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, "Tesisimizde günlük arıttığımız 95 bin metreküp suyun yaklaşık 50 bin metreküpünü ileri arıtma sistemiyle geri kazanmayı hedefliyoruz. 2028'de tamamlamayı planladığımız bu proje, sanayi bölgelerinden gelen atık suyu ileri arıtmadan geçirerek yeniden kullanılmasına olanak sağlayacak" dedi.

Bursa'da 1998'de kurulan Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi tarafından 2006'da yapımı tamamlanan Yeşil Çevre Arıtma Tesisi, günde 52 bin 500 metreküple başlayan atık su arıtma kapasitesine 2014'te yapılan ek iyileştirmelerle beraber günde 100 bin metreküpe çıkardı. 7 gün 24 saat, şehrin doğu bölgesinde faaliyet gösteren Gürsu Organize Sanayi Bölgesi (GÜSAB), Kestel Organize Sanayi Bölgesi (KOSAB), Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) ile Gürsu-Kestel ilçelerindeki yerleşim yerlerinden gelen atık suyu temizleyen tesis, günde 95 bin metreküp suyu arıtarak, kirletici maddelerin doğaya karışmasını engelliyor.

Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, 440 sanayici ortaklı kooperatifin işleyişi hakkında bilgi vererek, "Kooperatifin kuruluş amacı, şehrimizin doğu bölgesinde, Kestel ve Gürsu ilçe yerleşimlerinin çevresinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının üretim süreçleri sonucu oluşan kirli suyu arıtarak doğaya temiz şekilde geri kazandırmaktır. Yeşil Çevre, atık su arıtmanın yanı sıra ortaklarının ihtiyaçlarına yönelik çevre danışmanlığı, laboratuvar analizleri ve tehlikesiz ambalaj atıklarının toplanıp ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilmesi hizmetlerini de sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

50 BİN METREKÜP SUYU GERİ DÖNÜŞTÜRECEK PROJE

Su kaynaklarının kuraklık nedeniyle giderek azaldığı bugünde geri dönüşüm temelli yeni proje için hazırlık yaptıklarını belirten Aydın, "Günlük olarak arıttığımız 95 bin metreküp suyun yaklaşık 50 bin metreküpünü ileri arıtma ile geri kazanarak, hizmet sunduğumuz 3 organize sanayi bölgesine boru hatlarıyla iletmeyi hedefliyoruz. Böylece ortaklarımızın bu suyu yeniden kullanabilmesini sağlayacağız. Proje çalışmalarımız devam etmekte olup, 2028 yılında tamamlanmasını öngörüyoruz. Bölgemizdeki fabrikalarda baca filtreleri bulunmasına rağmen yeterli verim sağlanamadığından kaynaklı hava kirliliği de önemli bir sorundur. Bu nedenle yılbaşında ekonomik, bakımı kolay ve etkin bir baca arıtma sistemi geliştirmek için Ar-Ge çalışması başlattık. Çalışmalarımızın, bölgedeki hava kirliliğinin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

'DOĞAL SU KAYNAKLARIMIZIN KORUNMASINA KATKI SAĞLIYORUZ'

Atık suların çevreye zarar vermeden doğaya bırakılmasının önemini vurgulayan Aydın, "Yeşil Çevre olarak atık su arıtma tesisimizde, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nin Tablo 19'unda yer alan kriterlere uygun şekilde, 7 gün 24 saat vardiyalı sistemle hizmet veriyoruz. Tesisimize günlük ortalama 95 bin metreküp atık su geliyor ve bu suyu ilgili kriterlere göre arıtıyoruz. Yıllık hesaplandığında yaklaşık 34 milyon metreküp atık suyu 'Tablo 19' değerlerine uygun olarak arıtarak doğal ortama deşarj ediyoruz. Böylece şehrimizin doğu bölgesinde yer alan üç organize sanayi bölgesi ile Kestel ve Gürsu yerleşim alanlarından kaynaklanan atık suların doğayı kirletmesinin önüne geçerek, arıtılmış şekilde çevreye geri kazandırılmasını sağlıyoruz. Bu çerçevede Cenup Kanalı, Mandıras Deresi gibi doğal su kaynaklarının korunmasına katkı sağlıyoruz. Toplam 125 endüstriyel ortağımızın atık suları doğrudan dere ve kanallara boşaltılmıyor, tesisimizde arıtılarak güvenli şekilde doğal ortama veriliyor. Bu, bölge çevresinin korunması açısından kritik bir hizmettir" ifadelerini kullandı.

KATI ATIKLAR DA GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi olarak, sanayide üretim sonrası oluşan tehlikesiz ambalaj atıklarının geri kazanım süreçlerinde aktif rol aldıklarını söyleyen Aydın, "Tesisimizde her gün yeni ortaklarımızın eklenmesiyle hizmet ağımız genişlemeye devam ediyor. Ambalaj atıklarının geri dönüşümü için gerekli alan ve araç yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Toplam 3 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca 7 bin metrekarelik de depolama alanı kullanıyoruz. Toplam 22 personelimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 3 kamyon, 2 kamyonet, 30 konteyner ile hizmet veriyor, her geçen gün altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Tesisimizde ayda 1500 ton katı atık madde geri dönüştürülüyor. 2026 yılında yapacağımız ilave yatırımlarla da kapasitemizi artırmayı planlıyoruz" dedi.

'FİZİKSEL VE BİYOLOJİK ARITMA SÜREÇLERİNDEN GEÇİYOR'

Tesis işleyişi ve atık suyun arıtılma işlemlerine ilişkin bilgi veren çevre mühendisi Yasin Davan, "Atık su, fiziksel ve biyolojik arıtma süreçlerinden geçirilmektedir. Fiziksel arıtmada, kaba ve ince ızgaralar, kum-yağ tutucu, dengeleme havuzu ve mikrofiltrasyon sistemleri kullanılarak suyun içindeki kirletici unsurlar giderildikten sonra, süreç en kritik aşama olan biyolojik arıtma bölümüne geçmektedir. Biyolojik arıtmada, mikroorganizmalara kontrollü şekilde hava verilerek atık suyun içerisindeki organik kirlilikler parçalanmakta ve giderilmektedir. Bu işlemin ardından su, son çöktürme havuzlarına alınmakta, yaklaşık 4,5 saatlik bekletme süresi sonunda aktif çamur ile arıtılmış duru su birbirinden ayrıştırılmaktadır. Arıtılan su, standartlara uygun şekilde alıcı ortama deşarj edilmektedir. Tesisimizin deşarj noktası Deli Çay'dır. Ayrıca deşarj noktamızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait Sürekli Atık Su İzleme Sistemi kabini bulunmaktadır. Bu kabinde, suyun kirlilik yükünü yansıtan tüm parametreler anlık olarak ölçülmekte ve dakikalık veriler halinde bakanlığın sistemine aktarılmaktadır. Böylece herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde durum doğrudan bakanlığın kayıtlarına düşerek gerekli aksiyonlar hızla alınabilmektedir" ifadelerini kullandı.