İzmir'in Bornova ilçesinde bir sitenin inşaatının önündeki yolun genişletilmesi için parkta bulunan 8 ağaç, Bornova Belediyesi ekipleri tarafından kesildi. Mahalle sakinleri, daha önce de inşaat alanı açmak için ağaç kesildiğini belirterek tepki gösterdi.

Bornova Belediyesine ağaç kesim tepkisi

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir sitenin inşaatının önündeki yolun genişletilmesi için parkta bulunan 8 ağaç, Bornova Belediyesi ekipleri tarafından kesildi. Mahalle sakinleri, daha önce de inşaat alanı açmak için ağaç kesildiğini belirterek tepki gösterdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde belediye ekiplerinin ağaç kesmesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Erzene Mahallesinde bir sitenin inşaatının önündeki yolun genişletilmesi için parkta bulunan 8 ağaç, Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kesildi. Bölgede daha önce de inşaat alanı açmak için çok sayıda ağacın kesildiğini öne süren mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde vatandaşların tepkisine rağmen ekiplerin ağaç kesimini sürdürdüğü anlar yer aldı. Mahalle sakinleri, ağaç kesimine devam edildiğini belirterek, kesimi durdurmaya çalıştıklarını ancak ekiplerin 'Belediyenin kararı' diyerek kesime devam ettiğini söyledi.

Bornova Belediyesinden yapılan açıklamada ise siteye giriş yolunun açılması amacıyla inşaat firması tarafından yapılan başvuru üzerine 9 ağacın kesildiği, aynı bölgede 16 ağacın dikileceği ifade edildi.