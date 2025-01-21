Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm oteli sararken ihbar üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. İHA'nın geçtiği son dakika bilgisine göre otelde ölü ve yaralılar var. Tatilciler ekiplerin çabalarıyla otelden tahliye ediliyor.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında hayatını kaybeden ve çok sayıda yaralanan vatandaş olduğu öğrenildi.
YANGIN TÜM BİNAYI SARDI
Yangın, sabahın erken saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin bir odasında başlayan yangın tüm binayı sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle oteldeki tatilciler diğer otellere tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangında hayatını kaybeden ve çok sayıda yaralanan vatandaş olduğu öğrenildi.