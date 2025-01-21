Üye Girişi
Haberler
Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul'a getirildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ İstanbul Emniyeti'nde
Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek

Gözaltına alınmıştı! Ümit Özdağ iki ayrı suçtan ifade verecek
Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı

Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
Elon Musk'ın hareketi Trump'ın yemin törenine damgasını vurdu: Herkes Nazi selamına benzetti

Elon Musk'tan Trump'ın yemin törenine damga vuran hareket

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm oteli sararken ihbar üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. İHA'nın geçtiği son dakika bilgisine göre otelde ölü ve yaralılar var. Tatilciler ekiplerin çabalarıyla otelden tahliye ediliyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında hayatını kaybeden ve çok sayıda yaralanan vatandaş olduğu öğrenildi.

YANGIN TÜM BİNAYI SARDI

Yangın, sabahın erken saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin bir odasında başlayan yangın tüm binayı sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle oteldeki tatilciler diğer otellere tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangında hayatını kaybeden ve çok sayıda yaralanan vatandaş olduğu öğrenildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
img

Hakkındaki son karar verildi
img

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
img

'İmamoğlu aday olursa Yavaş ayrılıp adaylığını ilan eder'
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim

Donald Trump görevine bu sözlerle başladı: Acil durum ilan edeceğim
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler! 'Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum'

Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler!
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.