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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: Tır sürücüsü yanarak can verdi, 7 kişi yaralandı

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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde 1 tır, 6 araca çarptı. Kaza sonrası alev alan tırdaki şoför yanarak can verdi. Zincirleme trafik kazasında 7 kişi de yaralandı.

Bolu Dağı'nda freni boşalan tır, 6 araca çarptıktan sonra alev aldı. Feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından D-100 kara yolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza, D-100 kara yolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki tır, frenlerinin boşalması sonucu önündeki 5 otomobile ve bir tıra arkadan çarptı.

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: Tır sürücüsü yanarak can verdi, 7 kişi yaralandı

TIR SÜRÜCÜSÜ YANARAK CAN VERDİ

Kazada tır alev alırken, araç içinden çıkamayan sürücü hayatını kaybetti. Feci kazada tırın biçtiği araçlarda bulunan 7 kişi de yaralandı.

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: Tır sürücüsü yanarak can verdi, 7 kişi yaralandı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle kara yolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: Tır sürücüsü yanarak can verdi, 7 kişi yaralandı

İşte olay yerinden görüntüler:

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: Tır sürücüsü yanarak can verdi, 7 kişi yaralandı

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: Tır sürücüsü yanarak can verdi, 7 kişi yaralandı

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: Tır sürücüsü yanarak can verdi, 7 kişi yaralandı

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: Tır sürücüsü yanarak can verdi, 7 kişi yaralandı

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: Tır sürücüsü yanarak can verdi, 7 kişi yaralandı

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: Tır sürücüsü yanarak can verdi, 7 kişi yaralandı

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: Tır sürücüsü yanarak can verdi, 7 kişi yaralandı

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: Tır sürücüsü yanarak can verdi, 7 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

trafik Bolu Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Ziya Zorlu:

otoyolun diğer şeridi kontrollü şekilde tır ve kamyon gibi araçların geçişine neden açılmıyor

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