Şehirdeki kadınların çorapları birer birer erimeye başladı

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Seattle'da 1954 yılında yaşandığı anlatılan olay, günlük yaşamın ortasında ortaya çıkan alışılmadık bir durumla başladı. Sokakta yürüyen kadınlar, giydikleri naylon çorapların kısa süre içinde delindiğini ve kumaşın bazı bölgelerinde erimeye benzer hasarlar oluştuğunu fark etti.

Benzer şikayetlerin artmasıyla birlikte kentte endişe büyüdü. Çorapların neden zarar gördüğüne ilişkin belirsizlik, olayın kimyasal bir tehlikeden kaynaklanabileceği düşüncesini beraberinde getirdi.

RADYASYON VE ASİT YAĞMURU KORKUSU

Olayın yayılmasıyla birlikte kent sakinleri arasında havaya zehirli maddelerin karıştığı, gizli bir radyasyon sızıntısı yaşandığı veya asit yağmurunun etkili olduğu yönünde söylentiler dolaşmaya başladı.

Kadınların kıyafetlerinde meydana gelen hasarın nedeni merak edilirken, olayın insan sağlığı açısından da tehlike oluşturabileceği endişesi paniği artırdı.

GERÇEK NEDEN SANAYİ KAYNAKLI ASİTLİ PARÇACIKLAR

Naylon çorapların kendiliğinden delinmesi ilk bakışta açıklanamaz görünse de benzer olayların bilimsel bir nedeni bulunuyor. Sanayi tesislerinden atmosfere salınan kükürt bileşikleri, nemli havada asitli parçacıkların oluşmasına yol açabiliyor. Bu parçacıklar ince naylon liflerine temas ettiğinde kumaşta delikler meydana gelebiliyor.

1952 yılında New York'ta ve 1984 yılında Baltimore'da yaşanan benzer olaylarda da sanayi kaynaklı hava kirliliği ile naylon çoraplardaki hasar arasında bağlantı kurulmuştu.

1954'TEKİ BÜYÜK PANİĞİN ASIL NEDENİ FARKLIYDI

Ancak Seattle'da 1954 yılında yaşanan ve tarihi kayıtlara geçen olayın konusu kadınların çorapları değil, otomobillerin ön camlarında ortaya çıktığı düşünülen küçük deliklerdi.

Kentte binlerce araç sahibi camlarının gizemli biçimde hasar gördüğünü bildirmiş, radyasyon ve nükleer serpinti söylentileri yayılmıştı. İncelemeler sonucunda hasarların büyük bölümünün önceden oluştuğu, insanların söylentiler üzerine camlarını daha dikkatli incelemeye başladığı anlaşılmıştı. Olay, toplumsal paniğin bilinen örneklerinden biri olarak tarihe geçti.