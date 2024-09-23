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Kahreden görüntü Türkiye'den! Traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi

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Bolu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen traktörün sürücüsü Emre Çiftçi hayatını kaybetti, annesi Nezaket Çiftçi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'da sabah saatlerinde Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana gelen kazada Emre Çiftçi'nin yokuş aşağı inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiği traktör, kaldırıma çarpıp devrildi, ayrılan römork metrelerce ilerledikten sonra durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Emre Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Römorkta bulunan annesi Nezaket Çiftçi ise yaralandı. Nezaket Çiftçi, ambulansla kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Emre Çiftçi'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden kareler;

Bolu'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bolu'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kahreden görüntü Türkiye'den! Traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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