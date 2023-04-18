BM: Sudan'da ateşkes çağrısına rağmen çatışma devam ediyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da tarafların 24 saatlik ateşkes çağrısına uyacaklarını açıklamalarına rağmen çatışmanın devam ettiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da tarafların 24 saatlik ateşkes çağrısına uyacaklarını açıklamalarına rağmen çatışmanın devam ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Sudan'daki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Dujarric, " Sudan'da sahada bulunan BM personeliyle görüştük ancak (uluslararası basında yer alan ateşkes çağrısına uyulacağı yönündeki) haberlerin aksine çatışmanın devam ettiğini öğrendik." dedi.

BM'nin tüm taraflara sivilleri koruma ve okullar ile tıbbi tesisleri vurmaktan kaçınma çağrısını yenileyen Dujarric, iki tarafın da uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğini belirtti.

Dujarric, çatışmadaki tarafların, BM personeli dahil tüm insani yardım çalışanlarını korumakla yükümlü olduğunu vurgulayarak, BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes'in iki tarafla da görüşmeleri sürdürdüğünü aktardı.

Daha uzun süreli ateşkesin uygulanması için çabaların sürdüğünü vurgulayan Dujarric, bunun özellikle Sudan'daki sivil halk için kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Dujarric, ateşkes sağlanması halinde evlerinde mahsur kalan BM personelinin de daha güvenli alanlara sevk edilmesi için çalışmalar yürütüleceğine işaret ederek, BM'nin Sudan'dan çekilme gibi bir planı olmadığına, çatışmanın durması halinde insani operasyonların tekrar başlayabileceğine dikkati çekti.

Sudan'a silah gönderilmesine ilişkin ise Dujarric, "Sudan'ın en son ihtiyacı olduğu şey daha fazla silah. Nüfuzu bulunan BM üyesi ülkelerin barış ve gerginliği azaltmak için çaba sarf etmesine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiğini belirtmişti.

Sudan ordusu da uluslararası taraflarca önerilen 24 saatlik ateşkes çağrısına saat 18.00'den itibaren uyacaklarını açıklamıştı.