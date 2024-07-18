Üye Girişi
Haberler

Köyler arasındaki dava sonuçlandı! 2 ilçenin sınırı değişti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Alakır ile Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Arı köyleri arasında süren sınır uyuşmazlığı davası sonuçlandı. Alakır köyü sakinleri, mera arazilerinin bir kısmının Arı köyüne geçtiğini öne sürerek mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme kararıyla Ahlat'ın sınırları büyüdü.

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Alakır ile Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Arı köyleri arasında sınır uyuşmazlığı nedeniyle süren dava sonuçlanınca iki ilçenin sınırı değişti.

Ahlat'a bağlı Alakır köyü sakinleri, mera arazilerinin bir kısmının Bulanık'a bağlı Arı köyüne geçtiğini öne sürerek iki yıl önce konuyu mahkemeye taşıdı. Alakır köyü sakinlerinin avukatı Muhammed Akif Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki köy arasındaki sınır uyuşmazlığı davasının sonuçlanmasıyla Ahlat'ın sınırlarının büyüdüğünü söyledi. İki yıl önce köylülerin talebiyle dava açtıklarını anlatan Koçak, "Köy sınırının değişimi için bir dava açtık. Bu dava yaklaşık 2 yıl sürdü. Mahkeme heyeti ve köylülerle beraber keşif yaptık. Bu keşif neticesinde tanıklar dinlendi. Mahkeme haklı olduğumuzu ilanına ekleyerek karar verdi. Böylece mahkeme kararı kesinleşti." dedi.

"BİTLİS'İN SINIRLARI BÜYÜDÜ"

Köy sınırlarının değişmesiyle ilçe sınırlarının da değiştiğini belirten Koçak, şunları kaydetti: "Netice itibarıyla Ahlat sınırları 1270 dönüm büyüdü. Bu sınırları Muş'tan almış olduk. Güzel bir mahkeme süreci yaşadık. Gerek Alakır köyü gerekse Arı köyü sakinleri, hukuka ve hukukun üstünlüğüne güvenerek verilen karara saygı duydu. Bu karar neticesinde hem Ahlat ilçemizin hem Bitlis'in sınırları büyüdü. Özellikle mera alanında çiftçilere büyük bir katkı sağlayacak güzel bir netice almış olduk."

Mahkeme kararının köylüleri sevindirdiğini ifade eden Alakır köyü muhtarı Derih Doğan ise "İki yıl önce Bitlis ile Muş arasında bulunan sınır için anlaşmazlık yaşandı. Burası için Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtık. İki yılı aşkın süren davayı kazandık. Bu alanı Ahlat sınırlarına kattık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Bulanık Bitlis Ahlat Muş Hukuk Politika Güncel Haberler

TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı

TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı

 AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

 Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın

Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın

Bakmadan Geçme

BALIK KADINI VE YAY ERKEĞİ UYUMU ll Balık burcu kadını ve Yay burcu erkeği aşk uyumu nasıldır? Balık burcu ve Yay burcu nasıl anlaşır? Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor? FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir? Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası son durum! HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 18 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri… Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor? TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?
2 sıcak hava dalgası İstanbul'u kavuruyor! AKOM'dan yeni bir uyarı daha

2 sıcak hava dalgası İstanbul'u kavuruyor! AKOM'dan yeni bir uyarı daha
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title