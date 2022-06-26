Bilal Erdoğan:  Türkiye şu anda okçulukta ciddi bir ivmelenme içinde

ERZİNCAN, Sultan Melikşah Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve Hava Koşusuna ev sahipliği yaptı. Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da ilk resmi müsabakasına Erzincan'da katılarak Sultan Melikşah Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve Hava Koşusu'nda okçuları yalnız bırakmadı. Bilal Erdoğan, "Türkiye şu anda okçulukta ciddi bir ivmelenme içerisine girdi" dedi.

Erzincan'da Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Sultan Melikşah Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve Hava Koşusu, son gününde de çekişmeli geçti. 40 ilden 105 kulüp ve 500'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonanın Hava Koşusu'nda 100 kadın ve 170 erkek olmak üzere toplam 270 sporcu en uzağa ok atmak için kıyasıya mücadele etti. Etkinliğin son gününde Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da bulundu. Programa Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Özellikle Geleneksel Okçuluk Federasyon Başkanımız Cengiz Bey'in burada bize çok büyük bir katkısı oldu. Bundan sonrası içinde inşallah sözünü aldık. Pek çok turnuva Erzincan'da yapılacak. Sonrasında da biz Gençlik Spor Bakanlığı olarak Erzincan'ı özellikle doğa sporlarının merkezi haline getirmek için çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Stadımız bitmek üzere bir koltuk değişimi kaldı. Koltuk değişiminden sonra da stadımızı açacağız. Yeni sezonda futbolumuzu bu stadımızda oynayacağız. Bir spor merkezi Erzincan merkezde, Kemah'ta ve İliç'de spor salonlarımız bittikten sonra Erzincan'ın spor altyapısı tamamen bitmiş olacak. Bir de Ergan dağına yapacağımız sporcu kamp merkezimiz, kayak merkezine yapacağımız otelimiz var. İnşallah o da bittiği zaman Erzincan doğa sporlarında da diğer spor dallarında da bir merkez olacak. Elbirliği ile inşallah bu başarıları bu dönemde göreceğiz. Önümüzdeki dönemde de pek çok spor faaliyetine de ev sahipliği yapacak Erzincan. Federasyonlarımızla görüştük. İnşallah uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarında da Erzincan'a ev sahipliği için müracaatlarımızı yaptık. Hep beraber izleyeceğiz. Bugün de güzel bir doğa harikası bir zeminde Geleneksel Okçuluk yarışmaları yapılıyor. Bunu Türkiye'nin hiçbir yerinde bu güzelliği ve bu düzlüğü bulamazsınız. Onun içinde Erzincan tam bu işlerin merkezi. Biz de bakanlık olarak bütün desteği vereceğiz. İnşallah hayırlı olur." .