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Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler

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ABD Başkanı Joe Biden, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusu tarafından öldürülmesi sonrası yaptığı açıklamada, Hizbullah, Hamas ve İran destekli diğer terörist gruplara karşı İsrail'in savunma hakkını tam olarak desteklediklerini belirtti. Biden, "Binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı sivil de dahil olmak üzere birçok kurbanı için bir adalet ölçüsü." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusu tarafından öldürülmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Hasan Nasrallah ve liderliğini yaptığı terörist grup Hizbullah, 40 yıllık bir terör döneminde yüzlerce Amerikalıyı öldürmekten sorumluydu. Binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı sivil de dahil olmak üzere birçok kurbanı için bir adalet ölçüsü" ifadelerini kullandı.

BIDEN: NASRALLAH, YÜZLERCE AMERİKALIYI ÖLDÜRMEKTEN SORUMLUYDU

ABD Başkanı Joe Biden, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Hasan Nasrallah ve liderliğini yaptığı terörist grup Hizbullah, 40 yıllık bir terör döneminde yüzlerce Amerikalıyı öldürmekten sorumluydu." ifadesini kullandı.

Biden: Hizbullah ve Diğer Terör Gruplarına Karşı İsrail'in Savunma Hakkını Destekliyoruz

"ADALET ÖLÇÜSÜ"

Biden, Nasrallah'ın, İsrail'in hava saldırısı sonucu ölmesini "Binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı sivil de dahil olmak üzere birçok kurbanı için bir adalet ölçüsü" şeklinde yorumladı. Nasrallah'ın, 7 Ekim 2023 saldırılarından bir gün sonra Hamas ile birlikte İsrail'e karşı cephe aldığını belirten Biden, ABD'nin, "Hizbullah, Hamas, Husiler ve İran destekli diğer terörist gruplara karşı" İsrail'in savunma hakkını tam olarak desteklediğini vurguladı. Joe Biden, dün Orta Doğu'daki ABD askeri birliklerinin daha da güçlendirilmesi talimatını verdiğini hatırlatarak, bunun, "saldırganlığı caydırmayı ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmayı" amaçladığını ifade etti.

Biden: Hizbullah ve Diğer Terör Gruplarına Karşı İsrail'in Savunma Hakkını Destekliyoruz

"AMACIMIZ ÇATIŞMALARI AZALTMAK"

Biden, şunları kaydetti: "Sonuç olarak, amacımız diplomatik yollarla hem Gazze'de hem de Lübnan'da devam eden çatışmaları azaltmaktır. Gazze'de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma peşindeyiz. Lübnan'da, İsrail ve Güney Lübnan'daki insanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacak bir anlaşma için görüşmelerde bulunuyoruz. Bu anlaşmaların tamamlanması, İsrail'e yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması ve daha geniş Orta Doğu bölgesinin daha fazla istikrar kazanmasının zamanı geldi."

Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel

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Yorumlar (17)

Doğrucu Mahmut:

ABD bin olduğu her yerde savaş ve yokluk vrdır.en büyük terörist ABD dir

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kendrick lamar:

ben 25 yasindayim butun omrum boyunca hizbullahi bir teror orgutu olarak bildim bugunlerde ne oldu da bu kadar gundem oluyor bunlar

40
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VEFA:

Ne kadar DİNCİ, din eksenli terör örgütü varsa bunları temizleyenlerin ömrüne bereket!..

25
57
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Duygu Deniz:

Şeytanlar sevinmiş

56
13
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Savas Ozturk:

Valla inanki benimde keyfim çok yerinde

20
41
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bekir yüksek:

Siz çokmu masımsunız binlerce garibin ahı üzerinizde

40
7
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Cafer KILIÇ:

Amerikanın ne işi var ortadoguda 12000 kilometre öteden gelip iyice ortalığı karıştırıyor katil amerika

37
7
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HOZKAN:

Peki Filistinin savunma hakkını kim destekleyecek. İsrail yıllardır yuttu bütün Filistin topraklarını ve on binlerce Filistinliyi şehit etti, evlerine el koydu. Onlara yaşayacak toprak bırakmadı. Filistinlilerin hakkını neden savunuyorsun. Asıl terörist kim hepimiz biliyoruz..

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4
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Gerard Dirivia:

İyide hizbullah dediğiniz örgüt silah ya da füze üretmiyor ki. Kullanılan silahlar ya rus malı ya da avrupa amerika malı. İran üretebildiği kadarını tedarik ediyor gerisi diğer ülkelerin tehcizatları. Siz milyar dolarlar karşılığı silah tedariği yapın, kendi askerlerinizmiş gibi yönlendirmeye çalışın ama size karşı çıktıklarında da terör damgası vurun. Sonunda zaten bir örgüt oluyorlar ama ipin ucu kaçınca da müdahaleler başlıyor. Daha önceki örgütlerden ne farkı var bunun? Hepsi sizin eseriniz

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2
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Cem Beyazit:

Müslümanlar cihadı gerçekten sadece allah için yapsalardı şimdi ne itrail kalırdı nede amerika maalesef önce taht kavgası içine düşmüş müslüman liderleri yüzünden bu hale geldik allah sonumuzu hayretsin

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