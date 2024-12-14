Üye Girişi
Haberler
2025'te emekli olanlar yüzde 30 daha az mı maaş alacak? Bakan Işıkhan'dan iddialara yanıt
2025'te emeklilik düşünenlere kötü haber
Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Rusya, Suriye'den çekiliyor
Suriye'de bir dönemin sonu
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı

Türkiye'nin konuştuğu taksici o anları anlattı: Refleksimle kurtuldum, başımı da kesebilirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da aracına binen şahıs tarafından bıçakla yaralanan taksici, "Kolunu açtı ve 'Beni yaraladılar' dedi. Şüphelenmeye başladım. Cebinden bıçağı çıkarıp, salladı. Refleksimle kendimi kurtardım. Arka koltukta olup, başımı da kesebilirdi" ifadelerini kullandı.

Manisa'da taksisine binen Emirhan Ü. (18) tarafından bıçaklı saldırıya uğrayıp, gasbedilmek istenen Hakan Paktan (49), o anları anlattı.

Olay, 29 Kasım'da saat 00.00'da meydana geldi. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi. Adrese geldiklerinde taksici Paktan, Emirhan Ü.'ye ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ü., pos cihazını istedi. Taksici, pos cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü., belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı. Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksi Paktan, bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu. Taksici Paktan, boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Emirhan Ü. de olay yerinden kaçtı. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanan Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayın gündem olmasının ardından şahıs yeniden gözaltına alındı

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Araç içi güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Emirhan Ü., hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı. Polis tarafından yeniden gözaltına alınan Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'nin konuştuğu taksici o anları anlattı: Refleksimle kendimi kurtardım, başımı da kesebilirdi

"ARKA KOLTUKTA OLUP, BAŞIMI DA KESEBİLİRDİ"

Gasp girişiminden kurtulmak isterken sol elinden yaralanan 4 yıllık taksici Hakan Paktan, "O gün saat 23.00'te yolcuyu aldım. Akgedik'e gideceğini söyledi. Arabaya bindikten sonra kolunu açtı ve 'Beni yaraladılar' dedi. Şüphelenmeye başladım, konuşmaya başladım. Sürekli sorular sordum. Yolda giderken 'Abi çok daraldım, camı açsam olur mu' dedi. Daha da şüphelendim. Biraz daha ilerledik, cebinin fermuarını açtı ama hiçbir şey çıkarmadı. Bu beni iyice tedirgin etti. İneceği yere gelince 'Kaç para' dedi. '550 lira' dedim. Kredi kartıyla ödeyeceğini söyledi. Posa ücreti girdim. Kartı geçmesi için ona uzattım. Eline aldı, 'Kaç lira girdin?' diye sordu, cebinden bıçağı çıkarıp, salladı. Refleksimle kendimi kurtardım, ölebilirdim de. Arkada değil de yanımdaki koltukta oturması avantajım oldu. Arka koltukta olup, başımı da kesebilirdi. Boğuşma anında sadece elinden bıçağı almayı, kendimi kurtarmayı düşündüm" diye konuştu.

Türkiye'nin konuştuğu taksici o anları anlattı: Refleksimle kendimi kurtardım, başımı da kesebilirdi

"ANNESİ 'BUNU İÇERİ ATTIR, SENDEN DUACI OLACAĞIM' DEDİ"

Şüphelinin olayın ardından serbest bırakılmasına tepki gösteren Paktan, "Serbest kaldığını öğrence delirdim. Şikayetçi oldum. Amcası ve annesi de şikayetçi oldu. Annesi, babası o gün bana gelip, 'Attır, bunu içeri. Attır senden duacı olacağım' dedi. Şikayetçi olduk, bir baktım serbest kaldı. Nasıl serbest kalır? Adliyeye gittim. Orada bir de dilekçe parası ödedim. Hem mağdurum hem de 150 lira dilekçe parası verdim. Görüntüler, İzmir'deki taksicilerin bağlı olduğu bir firmanın elindeydi. Bana 'Bu kayıtları gelip istemiyorlar hala' dediler. Dilekçeyi verdim, iki gün sonrasında savcılık görüntüleri istemiş. Görüntüler gelince bana attılar. Ben de direkt resmini alıp, arkadaşlarla paylaştım; 'Şahıs bu, ona göre temkinli olun' diye. Ama UYAP'tan dosya açılmış mı diye bakıyorum. Hala dosya falan yok. Ölümden döndüm ama daha yapılan hiçbir şey yok ortada. Medya olmasaydı, bu olay kapanacaktı" dedi.

Yaşadıklarından sonra taksiciliği bıraktığını da belirten Paktan, "Bir klima ve soğutucu üreten fabrikadan emekliydim, çocuğum için çalışıyordum" diye konuştu. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Taksilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emin Elverişli de "Taksiciler olarak amme hizmeti veriyoruz. Millet bize çoluğunu, çocuğunu emanet ediyor. Böyle birkaç tane kendini bilmez insan bizim canımızı yakıyor. Emniyetimizden bir isteğimiz var. Bizi her yerde denetlesin. Gece çalışan arkadaşlar var. Manisa gittikçe büyüyor, sıkıntılar çoğalıyor. Yaşanan ortada. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu taksici o anları anlattı: Refleksimle kendimi kurtardım, başımı da kesebilirdi

TAKSİCİLER EYLEM YAPTI

Diğer yandan taksiciler, Manisa İl Jandarma Komutanlığı önünde toplanıp, eylem yaparak Paktan'a yapılan saldırıyı kınadı. Araçlarına Türk bayrakları asan taksiciler Manolya Meydanı'na kadar korna çalarak tur atıp, saldırıyı protesto etti. Saldırıya uğrayan Paktan da eyleme katıldı.

Türkiye'nin konuştuğu taksici o anları anlattı: Refleksimle kurtuldum, başımı da kesebilirdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

Takımın yarısı Mourinho'yu şikayet etti
img

Bulana 1 milyon dolar ödül var
img

Her yerini açıp kamera karşısına geçti
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOssa Aydın:

Tutuklanması için illa gündem mi oluşturmak gerekiyor. Bu nasıl bir adalet sistemi.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemin gormecikli:

bence onu bırakan savcıyı 25 yıl içeri atıcan akıllansın dicem ama diyemiyorum

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTarık Avsar:

Ulan şaka gibi ya adam ölmesi mi lazım tutuklanmak için resmen öldürmeye teşebbüs hey Allah ım yaaa

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Kişinin irkida belli

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Taksiciye dehşeti yaşatan bıçaklı saldırgan tutuklandı
Yeniden gözaltına alınan bıçaklı saldırgan hakkında karar verildi
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Wanda Nara'dan cesur paylaşım: Gömleğinin düğmelerini kapatmadı
Her yerini açıp kamera karşısına geçti
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Ç.Rizespor-Konyaspor Bein Sports canlı yayın bilgileri neler? Ç.Rizespor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Fatih Karagümrük-Boluspor TRT Spor canlı izle! MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef'te potaya kim girdi? Fatih Karagümrük-Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef 14 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Az önce deprem mi oldu? 14 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.