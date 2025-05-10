İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı
Beylikdüzü'nde Haramidere Durağı'nda yolcu almak üzere bekleyen metrobüse bir diğer metrobüsün arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 20 kişi yaralandı.
Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Durağı'nda yolcu alan metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.
21 KİŞİ YARALANDI
Kazada, 21 kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 20 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
HASAR OLUŞTU
Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.
SEFERLER KONTROLLÜ YAPILIYOR
Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.