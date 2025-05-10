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İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

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Beylikdüzü'nde Haramidere Durağı'nda yolcu almak üzere bekleyen metrobüse bir diğer metrobüsün arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 20 kişi yaralandı.

Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Durağı'nda yolcu alan metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

21 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 21 kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Duraktaki metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı: 3'ü ağır 13 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 20 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Duraktaki metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı: 3'ü ağır 13 yaralı

HASAR OLUŞTU

Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.

İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

SEFERLER KONTROLLÜ YAPILIYOR

Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.

İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMGk:

16 bin tecrübeli personeli işten çıkarıp yerine 52 bin acemi alan Eko efendi yatacak yerin yok haramzade

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Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Metrobüs şoförleri araçları çok süratli kullanıyorlar ve bir çoğu psikolojik sorunlu insanlar, hangi kurumda denetim var ki burada denetim olsun, şansa, bala yaşayan bir milletiz.

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Haber YorumlarıGece Huzuru:

Öncelikle Ölen vatandaşımıza rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Maalesef ki HER ŞEY ÇOK GÜZEL olmuyor ! İSTANBUL GİBİ KADİM BİR ŞEHRİMİZ, hiç iyi yönetilmiyor Belediye olarak.. ÇÖZÜM: Ak Parti Belediyeciliği

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Haber YorumlarıMehmet Güneş:

Ne olucak işini yapanı almazlar işe torpil oldumu alırlar sonra böyle olaylar oluyor malesef çok geçmiş olsun.

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Haber Yorumlarıx secrow:

şöförleri teste tabi tutun alkol içen şöför olmasın nöbet bitiminde

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Haber YorumlarıVatandaş:

her şey çok güzel olacaktı

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Haber Yorumlarıtayfun najim:

çok geçmiş olsun

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Haber YorumlarıSelim Demir:

uzlaşı ile şöför aldık meğer se ehliyeti yokmuş imza yunanoğlu

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Haber YorumlarıSelim Demir:

özgür özel kaza yerinde miting yapsın bizde ozaman çıkarız sokağaa

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Haber YorumlarıMr Camel:

Dümdüz yolda trafik olmayan yolda bile kaza yapıyorlar akıl almaz iş değil

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