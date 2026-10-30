Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde düşen helikopterde pilot dahil 6 kişi öldü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde düşen helikopterde pilot dahil 6 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde sivil bir helikopter düştü; pilot dahil 6 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni soruşturulurken eski Uttarakhand Başbakanı Harish Rawat, eyaletteki helikopter kazalarının soruşturulmasını istedi.
YENİ Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu pilot dahil 6 kişi hayatını kaybetti.
Uttarakhand'ın Chamoli ilçesine bağlı Joshimath kasabası yakınlarında sivil bir helikopter düştü.
Chamoli Emniyet Müdürü Surjit Singh Panwar, yerel saatle 13.12'de havalanan helikopterle 13.14'te irtibatın koptuğunu açıkladı.
Panwar, arama kurtarma çalışmalarında pilotun da aralarında bulunduğu 6 kişinin tamamının cansız bedenlerine ulaşıldığını bildirdi.
Helikopterin kötü hava koşulları sırasında kaybolduğu belirtilirken, kazanın nedeni soruşturuluyor.
Eski Uttarakhand Başbakanı ve Kongre Partisi lideri Harish Rawat, eyalette son yıllarda yaşanan helikopter kazalarının soruşturulması çağrısında bulundu.